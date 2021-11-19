«محلية النواب»: سنعمل على تشجيع المحافظات على التوسع فى تنمية المناطق الصناعية

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، في تقريرها المقدم لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن خطة عملها في دور الانعقاد الثاني، عن أنها ستتابع العمل على تشجيع المحافظات للتوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها ، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات من خلال تطوير الخريطة الاستثمارية تحقيقا لنمو الاقتصاد الوطني.

كما أكدت لجنة الإدارة المحلية، في تقريرها المقدم لرئيس مجلس النواب، أنها ستوجه الحكومة بسرعة إنهاء المشروعات غير المستكملة في مجالات البنية الأساسية سواء الممولة من الإدارة المحلية أو الوزارات المركزية، لتحقيق الاستفادة مما تم انفاقه عليها فعلا من استثمارات.

وتعمل لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الثاني على مناقشة رؤية وآليات وضوابط الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لإعادة استخدام المناطق العشوائية وتطويرها، وذلك في ضوء عرض خطة استراتيجية مقرونة بسقف زمني، والعمل على تعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية من خلال الرؤية التوافقية بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات.

كذلك تعمل اللجنة على متابعة خطة الحكومة بشأن تدعيم جهود المحافظات في شأن متابعة الحالة الهندسية لكافة المباني السكنية، وغيرها، والعمل على توفير وسائل الانقاذ اللازمة التي تقرر بواسطة لجنة فنية متخصصة والتي تضمن التدخل العاجل عند الحاجة لحماية الأرواح والممتلكات من خلال التعامل مع الحالات ذات الخطورة الداهمة، فضلًا عن المحافظة على المباني ذات الطابع المعماري المميز والتاريخي.

وأشارت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنها ستتابع خلال دور الانعقاد الثاني خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه مع عرض خطة التطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والموازنة الخاصة بالقطاع.