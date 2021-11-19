ارتفاع طفيف فى سعر اليورو اليوم الجمعة 19-11-2021 لدى البنوك المصرية

شهد سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، ارتفاع طفيف أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 19-11-2021، بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، اتساقًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ مطلع الأسبوع.

سعر اليورو اليوم الجمعة 19-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو في مستهل تعاملات، اليوم الجمعة، 17.694 جنيه و 17.7656جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.86جنيه لـ 17.88جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.7340 جنيه لـ 17.7656 جنيه، وارتفع سعر البيع من 17.8510 جنيه لـ 17.8813 جنيه، وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.618 جنيه لـ 17.6967 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.8366 جنيه لـ 17.8618 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع سعر الشراء من 17.623 جنيه لـ 17.7019 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.8365 جنيه لـ 17.8617 جنيه.

وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من17.618 جنيه لـ 17.6967 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من 17.8366 جنيه لـ 17.8775 جنيه، وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.6967 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.8775 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.694 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 17.88 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.7193 جنيه للشراء، 17.8844 جنيه للبيع.

يذكر أن توقعات المفوضية الأوروبية تدور حول تحقيق معدل نمو اقتصادي بمنطقة اليورو بنسبة 5% خلال العام المقبل 2021، كما تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي دون المستهدف لـ 2%، مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها وتعافيها تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كان معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة قد ارتفع إلى 4.1٪ في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فيما حقق اقتصاد المنطقة نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، ليرتفع بنسبة 3.7% عن الربع المناظر من العام السابق عليه.