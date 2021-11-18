«قفزة فى الصادرات للاتحاد الإفريقى».. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الخميس، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول الخطوات التنفيذية لمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الشاملة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومنها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس.

https://www.dostor.org/3629791

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حوار سياسات رفيع المستوى حول مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: فهم احتياجات العدالة ومسارات العدالة التي تتمحور حول الطفل"، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم مالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

https://www.dostor.org/3630161



عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ورشة عمل بعنوان استخدام مؤشرات النوع الاجتماعي في إعداد التقارير، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضرورة البناء المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص، وتعزيز الأطر المعنية بتفعيل تلك الوحدات.

وأشارت الدكتورة شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى النتائج التي تم اكتسابها في إطار المرحلة الأولى والثانية من برنامج "التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص".

https://www.dostor.org/3630166



أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، وذلك بنسبة 35.7%، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الإفريقي 3974 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 37.8 %، بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020.



https://www.dostor.org/3629774