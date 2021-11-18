الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مجهزة بصواريخ SM-39.. الهند تحصل على رابع غواصة قتالية متطورة

غواصة كالفاري
غواصة كالفاري

حصل سلاح البحرية الهندية على غواصة قتالية جديدة من فئة “كالفاري” المحملة بصواريخ SM-39 المضادة للسفن.

وبحسب ما نقل موقع "سلاح روسيا" عن موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية، فإن شركة Mazagon Dock Shipbuilders Limited في موباي، أقامت مؤخرا احتفالية رسمية لتسليم سلاح البحرية الهندي غواصة قتالية متطورة، وهي رابع غواصة من فئة kalvari تعمل بالديزل والكهرباء يتم تسليمها للجيش الهندي.

كانت وزارة الدفاع الهندية قد وقعت عام 2005 عقودا مع شركة Mazagon Dock Shipbuilders وشركة Naval Group الفرنسية لتطوير 6 غواصات من نوع kalvari  لصالح الجيش الهندي، وتم تسليم أول غواصة له عام 2017، أما الثانية فأدخلت الخدمة عام 2019، وهذا العام استلم الجيش الهندي غواصتين أخريين، ومن المفترض أن يحصل على الاثنتين الباقيتين عامي 2022 و2023.

ويبلغ طول كل غواصة من نوع kalvari حوالي 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.

وتستخدم هذه الغواصات لعمليات البحث والاستطلاع العسكري وعمليات تدمير الغواصات والسفن المعادية وحماية السواحل والأساطيل العسكرية، كما جهزت بطوربيدات SUT 266 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للسفن.

كانت القوات البحرية الهندية نفذت في سبتمبر الماضي، مع نظيرتها السودانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق حدود مسؤولية قاعدة بورتسودان البحرية، وذلك بإشتراك مع وحدات من الأسطول البحري السوداني متمثلة في السفينة الحربية “عبد الفضيل ألماظ” والسفينة الحربية “المك نمر” وسفينة القوات البحرية الهندية الفرقاطة طبر (INS Tabar) .

واشتمل التدريب البحري العابر بين الدولتين على عدد مقدر من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الإحترافي.

وهدفت تلك التدريبات إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية و رفع كفاءة الأطقم .

الجيش الهندي سلاح البحرية غواصة قتالية متطورة صواريخ SM 39 المضادة للسفن

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وائل لطفي

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