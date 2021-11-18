بعد توقعات الأرصاد.. 5 محافظات ساحلية تُعلن تعليق الدراسة السبت المقبل

الأسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة .. محافظات تعطل الدراسة بسبب الأحوال الجوية

أصدرت 5 محافظات قرارًا بتعليق الدراسة يوم السبت المقبل، تزامنًا مع تقارير هيئة الأرصاد الجوية تفيد بتعرض المحافظات الشمالية لموجة من الطقس السئ، وسط توجيهات مشددة من المحافظين للجهات المعنية بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة والتعامل مع حالات الطوارئ.

وتوقعت تقارير هيئة الأرصاد، تعرض محافظات السواحل الشمالية اعتبارا من فجر السبت، لأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانًا على عدة مناطق من محافظات “السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح -البحيرة- كفر الشيخ” وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط مكثف للرياح.

وبدأت المحافظات الساحلية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السئ، التى تأتى بعد أيام قليلة من تعرض محافظة أسوان للسيول والأمطار الغزيرة فى أسوأ موجات الطقس منذ سنوات.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أهم إجراءات المحافظات لمواجهة موجة تقلبات الطقس ..

فى الإسكندرية.. أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس السبت المقبل للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام الأحد، واستثنى القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية.

وفى كفر الشيخ.. قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمى بإسم محافظة كفر الشيخ، إن محافظ كفر الشيخ قرر تعطيل الدراسة، السبت القادم، بجميع المدارس بنطاق المحافظة.

وأكد أن المحافظ اللواء جمال نورالدين، قرر تعطيل الدراسة يوم السبت بصفة مبدئية، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، وشدد بتكثيف جهود أجهزة المحافظة لمواجهة الموجة.

وفى مطروح.. أصدر المحافظ قرارًا بتعليق الدراسة لحين استقرار الأحوال الجوية، فى حين وجه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بضرورة وضع خطط متابعة ميدانية مستمرة لمدارس المدن الساحلية

أما دمياط.. فقد قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد المقبلين، بجميع المدارس بنطاق المحافظة، ووجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة.

وفى البحيرة.. قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية “طلاب ومعلمون” بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.