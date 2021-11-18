بايدن يعفو عن الديكين «بينو باتر» و«جيلي» في عيد الشكر

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعفو عن اثنين من الديوك الرومية من إنديانا هما "بينو باتر" و"جيلي" في عيد الشكر، استمرارا لتقليد يعود لعشرات السنين.

وظهر الديكان في مقطع فيديو قصير نشره البيت الأبيض على "تويتر" اليوم الخميس، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

كان الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان هو أول من يتلقى ديكا روميا من مربي الديوك الرومية في أمريكا عام 1947 في تقليد ما زال مستمرا.

وفي 1963 قرر الرئيس الراحل جون كنيدي إعادة هديته للمزرعة التي جاءت منها.

وكان الرئيس جورج بوش الأب أول رئيس يعفو رسميا عن ديك رومي في البيت الأبيض عام 1989.

عيد الشكر في أمريكا

ويعود تاريخ عيد الشكر في أمريكا إلى العادات والتقاليد الانجليزية منذ تاريخ الإصلاح البروتستانتي.

وقبل عام 1536 كان هناك 95 عطلة كنسية، بالإضافة إلى عطل يوم الأحد البالغ عددها 52 يوم.

وعندما كان يطلب من الناس ترك أعمالهم ومصالحهم وحضور الكنيسة ودفع تكاليف باهظة الثمن، أتت إصلاحات عام 1536 وخفضت الكنيسة عدد العطل إلى 27.

وفي عام 1606 بعد فشل مؤامرة البارود في عام 1605 بدأ يوم عيد الشكر السنوي غير المعتاد.

وفي نيوانجلاند عام 1682 تم إصدار إعلان عيد الشكر من قبل قادة الكنيسة، ثم من قبل الكنيسة وقادة الدولة.

وتم الإعلان عن عيد الشكر الحديث لجميع الولايات المتحدة عام 1863 في الخميس الأخير من شهر نوفمبر، والذي يتزامن مع عطلة يوم الإخلاء وهو خروج البريطانيين من الولايات المتحدة.

وأعلن جورج واشنطن أول احتفال وطني في أمريكا بعيد الشكر بتاريخ 26 نوفمبر 1789 باعتباره يوناً للصلاة والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه.