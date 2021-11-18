القبض على ولي أمر اقتحم مدرسة وتعدى على مُعلم في الدقهلية

اعتدى ولي أمر طالب بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي فى محافظة الدقهلية، على معلم داخل الفصل عقب اقتحامه المدرسة، وقام بتقيده المعلم من يديه وطلب من نجله التعدي عليه وضربه بـ"الحذاء".

وتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من " ا.ش.ا" 24 سنة، معلم دراسات إجتماعية، بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي، اتهم فيه والد الطالب "ج.م.ا" باقتحام الفصل أثناء الحصة وتقييده وشل حركته وطلب من ابنه ضربه بالحذاء الذي يرتديه على رأسه وذلك بعد تعنيفه الطالب لتعديه على زميله بألفاظ نابية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط ولي الامر، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل ولى الأمر بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه.

وفى سياق متصل، أصدرت إدارة بلقاس التعليمية في محافظة الدقهلية، بيانًا، أعلنت فيه أن وحيد السيد حشيش مدير عام إدارة بلقاس التعليمية، أمر بالتحقيق العاجل مع إدارة إحدى المدارس في واقعة اقتحام أحد أولياء الأمور للمدرسة وصعوده للفصل والتعدي على المدرس.

وقال البيان أن مدير الإدارة فور علمه بالواقعة، كلف أمن الإدارة بالاتصال بالشرطة والتي ألقت القبض على ولي الأمر، وإحالته إلى نيابة بلقاس، كما تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة وقياس الأداء والشئون القانونية لإجراء تحقيق حول الواقعة.

وناشد مدير عام الإدارة، مديري المدارس بضرورة غلق البوابات ووجود مسئول عن أمن المدرسة، منعًا لتكرار مثل هذه الواقعة حرصًا على سلامة العاملين والطلاب وتفعيل الكتاب الدوري رقم 32 بتاريخ 12 أكتوبر 2021.