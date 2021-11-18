خطوة بخطوة.. كيفية استخدام البكرات للحصول على شعر مجعّد؟

يُشكّل الشعر المجعد والشفاه الحمراء مظهرًا كلاسيكيًا طوال الوقت، وكان الشعر المجعد على وجه الخصوص على رأس الموضة لفترة طويلة جدًا، وظلت بكرات الشعر تحظى بشعبية متساوية بفضل قدرتها على إنشاء قصات شعر مذهلة.

إذا كنتِ من محبي تسريحات الشعر، لكنكِ لا تعرفين كيفية استخدام بكرات الشعر تستعرض معكم “الدستور” في السطور التالية كيفية استخدام بكرات الشعر للحصول على تسريحة رائعة مع أنواع بكرات الشعر المختلفة.

أنواع بكرات الشعر

بكرات الفيلكرو

تساعد بكرات الفيلكرو في الحصول على تجعيدات كبيرة الحجم بسهولة، وتعمل هذه البكرات جيدًا على جميع أنواع الشعر، ومفيدة بشكل خاص للشعر الرقيق لأنها تمنحه مزيدًا من القوام.

بكرات الفوم

بكرات الفوم مريحة في الاستخدام وتعمل بشكل جيد على مجموعة متنوعة من أنواع الشعر، كما أنها خيار رائع إذا كنت ترغبين في تصفيف شعرك طوال الليل، و يحمي جسم البكرات الناعم والاسفنجي رأسك من المشابك الخارجية أثناء النوم.

البكرات المرنة

تساعدك بكرات القضبان المرنة في الحصول على تسريحة شعر الحلقات، حيث يمكن أن تنحني بسهولة في أي شكل، و يمكن استخدامها أيضًا بدون أي دبابيس أو مشابك، كما تعمل القضبان المرنة بشكل رائع مع قصات الشعر القصيرة وهي مثالية لتمديد الضفائر الضيقة.

بكرات البخار

تستخدم بكرات البخار الحرارة لتجعيد شعرك، حيث توفر تصفيف حراري لطيف وآمن، وتساعد في تحقيق أنواع مختلفة من الأمواج وأنماط الضفيرة.

البكرات الحرارية

ربما توفر الأسطوانات الساخنة أسرع طريقة لتحقيق تجعيد الشعر وتسريحه على الفور، وتلائم هذه البكرات على كل أنواع الشعر.

بكرات الوسادة

تتميز بكرات الوسائد بتصميم داخلي مملوء بأسلاك مبطنة قابلة للانحناء، وتساعدك هذه البكرات على الحصول على تجعيد الشعر بشكل سهل للغاية.

كيفية استخدام بكرات الشعر خطوة بخطوة

-اغسلي شعرك شعرك بشامبو وبلسم مغذيين جيدًا.

قومي بتجفيف شعرك شعرك بالمنشفة ومشطيه بمشط واسع الأسنان، و هذه الخطوة تجهز شعرك لإستخدام البكرات، ويمكنك وضع مصل لمنع التجعد، وجففي شعرك في الهواء حتى يصبح رطبًا قليلًا.

- لاستخدام البكرات ابدأي برفع أقسام بطول بوصة واحدة من شعرك، ثم ضعي الأسطوانة في نهاية قسم الشعر ولفي خيوط الشعر حولها ولفيها باتجاه الجذور، ثم أغلقي مشبك الأسطوانة عندما تصل إلى فروة رأسك، و كرري هذه العملية مع باقي الشعر.

- اتركي البكرات في مكانها نحو 8 ساعات لتحصلي على النتائج المرجوة.

- قومي بإزالة بإزالة البكرات ببطء، ثم فكي تجعيد الشعر بأصابعك، وحافظي على تجعيد الشعر في مكانه باستخدام مثبت الشعر.