الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

موسكو تدرس مع عدد من البلدان مستقبل الرحلات الفضائية

مستقبل الرحلات الفضائية
مستقبل الرحلات الفضائية

أعلن مركز "جاجارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء، الخميس، أن الخبراء الروس سيناقشون مع زملائهم من دول أخرى مستقبل الرحلات الفضائية المأهولة.

وقال بيان صادر عن المركز نقلته قناة “فيستي”:"افتتحت أمس فعاليات المؤتمر العالمي الفضائي في مدينة النجوم الروسية بضواحي موسكو، وخلال المؤتمر ستتم مناقشة الأمور المتعلقة بمستقبل الرحلات الفضائية المأهولة من قبل خبراء وممثلين عن شركات ومؤسسات من روسيا والولايات المتحدة وكرواتيا والهند والمكسيك وعدة دول أخرى".

أضاف البيان "افتتح المؤتمر رئيس مركز تدريب رواد الفضاء الروسي، مكسيم خارلاموف، مشيرا إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام مشاركة 67 مؤسسة روسية وأجنبية، ما يدل على الاهتمام الواضح بشؤون الرحلات الفضائية المأهولة".

أشار البيان إلى أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون عدة مواضيع تتعلق بالفضاء كالنشاطات المهنية لرواد الفضاء، والبحوث العلمية والتطبيقية التي ستجرى لدارسة مدارات الأرض، والوسائل التقنية اللازمة لتجهيز وتدريب رواد الفضاء، فضلا عن الأمور الطبية والنفسية المرتبطة باختيار رواد الفضاء، وقضايا أخرى.

وبحسب البيان شارك في فعاليات المؤتمر في يومها الأول مدير قسم البرامج الواعدة في مؤسسة "روس كوسموس" ألكسندر شكابليروف، ورئيس مركز تدريب رواد الفضاء الروسي، مكسيم خارلاموف، ومساعده أوليغ كونونينكو، ورئيس البعثة الدائمة لوكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، رينيه بيتشيل.

روسيا المؤتمر العالمي الفضائي مركز جاجارين الرحلات الفضائية المأهولة مؤسسة روس كوسموس

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