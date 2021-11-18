الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن الربو الناتج عن ممارسة الرياضة

الربو
الربو

يعرف الربو الناجم عن التمارين الرياضية باسم الربو الرياضي ويحدث كنتيجة تضيق القصبات الهوائية أثناء ممارسة التمارين الرياضية ويتسم بانقباض مجرى الهواء مما يسبب مشاكل في التنفس، ويحدث هذا الأمر بعد 5 - 10 دقائق من النشاط القوي أو خلال 5 - 20 دقيقة من التمرين، ونتيجة لذلك يجد الأطفال والكبار صعوبة في القيام ببعض الأنشطة والتمارين.

ويعاني قرابة 40٪ إلى 90٪ من المصابين بالربو من الربو الرياضي حيث أن التمارين القوية أو الطويلة قد تعيق تدفق الهواء وتؤدي إلى تضيق القصبات الهوائية، وهذا لا يعني أنهم لا يمكنهم عدم ممارسة الرياضة ، لكن بالإمكان مع العلاج المناسب والتدابير الوقائية، ونعرض لكم في السطور التالية أسباب وعلاج الربو الناتج عن ممارسة الرياضة وفقا لموقع healthy

أسباب الربو الناتج عن ممارسة الرياضة

عندما نتنفس من خلال أنفنا، فإن التجويف الأنفي يسخن ويرطب الهواء ولكن  أثناء التمرين، يمكن للناس أن يتنفسوا من خلال أفواههم، ويستنشقون الهواء الجاف والبارد، و تتفاعل عضلات ممر الهواء مع هذا التغيير في درجة الحرارة ورطوبة الهواء عن طريق تضييق  مجرى الهواء، وقد تؤدي حبوب اللقاح أو مسببات الحساسية الأخرى الموجودة في الهواء والالتهابات والعدوى الفيروسية أيضًا إلى الإصابة بالربو الناجم عن ممارسة الرياضة.

علامات وأعراض الربو الناتج عن ممارسة الرياضة

-صفير وضيق في التنفس

-ضيق في الصدر

-إلتهاب الحلق وانخفاض القدرة على التحمل

-تعب غير عادي

-معدة مضطربة

إذا شعرت بأكثر من عرض واحد بعد 5-10 دقائق بعد التمرين أو أثناء التمرينتوقف على الفور؟، ويمكنك استئناف التمرين إذا كنت تشعر بتحسن، وإذا تكرر الأمر استشر الطبيب

علاج الربو الناتج عن ممارسة الرياضة 

-استخدم جهاز الاستنشاق قبل ممارسة الرياضة بنحو 15- 30 دقيقة للوقاية من نوبة الربو. 

- تناول الأدوية الموصوفة بانتظام  إذا كنت تعاني من الربو وتعلم أن ممارسة الرياضة قد تؤدي إلى تفاقم حالتك، فثقف عائلتك وأصدقائك ومدرب المران لمساعدتك في الإسعافات الأولية إذا كنت في حاجة إليها.

- إذا عانيت من نوبة ربو أثناء ممارسة الرياضة قم بالإسعافات الأولية الملائمة.

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وائل لطفي

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