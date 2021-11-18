الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انهيار سفح جليدى فى نيبال يثير ذعر القرويين

انهيار سفح جليدي
انهيار سفح جليدي في نيبال

انهارت قمة جليدية أعلى أحد جبال منطقة شمتا في نيبال، ما أجبر القرويين على الفرار من منازلهم.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تساقطت الثلوج أسفل سفح الجبل من قمة توكوتشيه في منطقة موستانج.

وأكدت الصحيفة أنه لم يُقتل أحد في الانهيار الجليدي الذي استمر 30 دقيقة، لكن 11 شخصًا من بينهم سبعة من تلاميذ المدارس، أصيبوا بجروح طفيفة أثناء فرارهم، وفقًا لتقارير محلية.

وأفادت الأنباء أن الرعاة فقدوا نحو 100 من ثيران الياك، التي دفنها تسونامي الثلوج أثناء رعيهم.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظات سقوط السفح الجليدي وصرخات القرويين وهم يشاهدون سحبا من الجليد تسقط من فوق قمة توكوتشيه قبل أن تنزل على الجانب الجنوبي من الجبل.

وقال أحد القرويين وهو يلتقط مقطع فيديو للحادث "يا إلهي، انظر إلى ذلك!"، وذلك قبل فراره عبر الأراضي الزراعية في محاولة يائسة للحماية من الانزلاق الجليدي المرعب.

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى القرويين وهم يتفقدون آثار الانهيار الجليدي وهم يتحدثون إلى السكان المحليين بعد أن اجتاح الانزلاق الثلجي قرى كوانج ولارجونج ونوريكوت وأراضي المراعي.

وقالت تقارير إعلامية محلية إنه كان أكبر انهيار جليدي في المنطقة وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ تعد عوامل محتملة للحادث.

جليد سفح نيبال جبل طلاب انهيار

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