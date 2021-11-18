بدء الانتخابات الطلابية بكلية حقوق جامعة عين شمس

تفقد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عيد شمس، والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سير عملية الانتخابات الطلابية في يومها الأول بالكلية، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وشهدت الكلية إقبالاً ملحوظاً من الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

يذكر أن الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس انطلق، صباح اليوم، تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب والدكتور تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية ومحمد عبدالمالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية، والطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة والطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.