الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة صدمتها سيارة ملاكي بشارع الهرم

حادث
حادث

أصيبت ربة منزل إثر اصطدام سيارة ملاكي بها خلال سيرها بالطريق أسفل كوبري المنصورية بطريق الهرم تم التحفظ على السائق و إخطار اللواء رجب عبدالعال, مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي, رئيس مباحث قطاع الغرب, إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع الغرب, يفيد بإصابة سيدة خلال سيرها بالطريق أسفل كوبري المنصورية بطريق الهرم.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام, رئيس مباحث قسم الهرم, وتبين إصابة السيدة بإصابات خطيرة بعد تصادم سيارة ملاكي بها وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى وتم القبض والتحفظ على سائق السيارة الميكروباص المتسببة في الحادث.

وأمر اللواء محمد نصر لبنه, مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة, بانتشار الخدمات المرورية بالطريق لتنظيم حركة السير والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

ربة منزل سيارة ملاكي كوبري المنصورية طريق الهرم السائق

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