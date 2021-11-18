جامعة الإسكندرية: نستهدف تطعيم ٨٠٪ من منتسبي الجامعة بحلول ديسمبر

أكد الدكتور وائل نبيل، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات، ضرورة استكمال خطة الجامعة لتطعيم جميع منتسبيها، مشيراً إلى أن الجامعة تستهدف تطعيم أكثر من 75% من منتسبيها بحلول الأول من ديسمبر القادم، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب.

وأعلن «نبيل» أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر تخصيص ٤٠ ألف جرعة للقاح فيروس كورونا، لجامعة الإسكندرية، لإستمرار الجامعة في تقديم خدمة تلقي اللقاح .

وأشار إلى أن الجامعة ستتلقى جميع الشهادات المرضية، لأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم عرضها على اللجنة المختصة بكلية الطب لأبداء الرأى الطبى فيها، ومن لا يرغب في تلقى اللقاح سيتوجب عليه إجراء تحليل “PCR” كل أسبوع.

واستعرض الدكتور علي مسلم، الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية “2022 -2027” التى تهدف للوصول إلى "جامعة رائدة ذات تنافسية عالمية تسهم في التنمية المجتمعية المستدامة في إطار من الحوكمة والقيم الإنسانية النبيلة"، وترسيخ قيم التميز المؤسسي في كافة مجالات التعليم وإنتاج ونشر المعرفة، وتهيئة بيئة ذكية محفزة علي الابتكار والإبداع، وإعداد كوادر علمية ومهنية قادرة علي المنافسة العالمية تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وتابع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، تنتفيذ قرارات مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للجامعات للجامعات، بعدم السماح لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، للكليات أو مقار عملهم، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك.

وأكد رئيس الجامعة أن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل الحرم الجامعي وعلى البوابات الرئيسة، موضحاً أن مشرفو البوابات بالكليات والإدارات المختلفة يقومون بعملهم والإطلاع على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على اللقاح، ويتم توجيه من لم يحصل على اللقاح “سواء الجرعة الأولى أو الثانية” لنقاط التطعيم المخصصة لذلك بإدارة رعاية الشباب.

ووجه رئيس الجامعة بإضافة عدة نقاط أخرى للتطعيم داخل مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبى، قريبة من البوابات، لتوفير اللقاح للطلاب وعدم حدوث تكدس بين متلقى اللقاح، كما وجه بضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية داخل الحرم الجامعي، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.