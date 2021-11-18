الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

خروج طلاب مدرسة كفر الطايفة المصابين بالتسمم من مستشفى كفر الشيخ

طلاب حادثة التسمم
طلاب حادثة التسمم

أعلن الدكتور وائل أبوالمجد مدير مستشفى كفر الشيخ العام، خروج جميع طلاب مدرسة كفر الطايفة الابتدائية بعد تعافيهم من التسمم الغذائي.

وشكر مدير المستشفى جميع العاملين من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال لما بذلوه من جهد أثناء التعامل مع حادث تسمم طلاب مدرسة كفر الطايفة.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم: «تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية».

وأكدت المديرية التعليمية أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

ووجه شوقي مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

تسمم مستشفى كفر الشيخ طلاب حادثة

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