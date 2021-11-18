لماذا يظهر سرطان القولون والمستقيم مبكرًا بين الشباب؟

كشفت الإحصائيات وجود عدد متزايد من المرضى في العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر مصابون بسرطان القولون والمستقيم، غالبًا في مراحل أكثر تقدمًا.

وفقًا لما ذكره تقرير موقع WebMD الطبي، فسرطان القولون أصبح من الأمراض التي تصيب الشباب بشكل كبير فما السبب؟

عوامل الخطر وأعراض سرطان القولون

"يُنظر إلى سرطان القولون عادةً على أنه مرض يصيب كبار السن، ولكن أظهرت الأدلة البحثية، أن المرض أصبح من المشاكل التي تهدد الشباب الأصغر سنًا.

مؤخرًا نشر عدد من الباحثون، أن سرطان القولون، تحليلاً توقع فيه زيادة مقلقة في سرطان القولون 90٪ وسرطان المستقيم 124٪ بحلول عام 2030 في المرضى دون سن 35.

وفي عام 2019، قامت الباحثة ريبيكا سيجل وزملاؤها في جمعية السرطان الأمريكية، الضوء على مرض سرطان القولون والمستقيم والسبب في زيادة نسبة الإصابة بين الشباب.

أوضح البحث، أن البالغين الأصغر سنًا يمثلون فقط حوالي 12٪ إلى 15٪ من جميع المرضى الذين يعانون من سرطان القولون.

وتشير الأبحاث إلى أن الحالات المبكرة هي في الغالب أورام القولون في الجانب الأيسر وسرطان المستقيم، مقابل أورام الجانب الأيمن، وتترافق مع نزيف في المستقيم وألم في البطن.

أكد الباحثون، أن النظام الغذائي قد يلعب دورًا هامًا في زيادة فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب.

كما أوضح الخبراء، أن السمنة ومرض السكري من الأسباب التي قد تساهم في زيادة فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب.

تركز الكثير من الأبحاث حاليًا على جينات الورم لدى المرضى الأصغر سنًا مقابل كبار السن الذين يعانون من سرطان القولون العصبي، مثل الاختلافات الجينية التي قد توجد بين سرطانات القولون في الجانب الأيمن والأيسر.

وارتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على كميات أعلى من الكبريت، الموجود عادة في اللحوم المصنعة، بزيادة خطر الإصابة بأورام غدية مبكرة.