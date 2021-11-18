بعد ظهورها بالحجاب في مصر.. أجمل إطلالات كاميلا زوجة الأمير تشارلز

وصل الأمير تشارلز، أمير ويلز ودوقة كورنوال، إلى مصر في المرحلة التالية من جولتهما في الشرق الأوسط التي تستغرق 4 أيام.

ومن المقرر أن يقضي أفراد العائلة المالكة اليوم والنصف التاليين في القاهرة، وسيقومون بزيارة الأهرامات.

وظهرت دوقة كورنوال مرتدية الحجاب الأبيض حافية القدمين عندما انضمت إلى أمير ويلز في زيارة للجامع الأزهر في القاهرة في اليوم الثالث من جولتها في الشرق الأوسط، وبدت أنيقة في بدلتها ذو السروال الأبيض ونعرض لكم فيما يلي أجمل الأزياء التي سبق وشوهدت بها كاميلا:

14 أكتوبر 2021

كانت دوقة كورنوال تتماشى مع ديكور المكان حيث ارتدت فستانًا أحمر بأكمام طويلة وقبعة في ويلز، ورافقت الأمير تشارلز والملكة إليزابيث في افتتاح البرلمان الويلزي.

20 يوليو 2021

بدت كاميلا جاهزة لقضاء عطلة صيفية في رحلتها الأخيرة إلى جزر سيلي قبالة ساحل كورنوال، بفستانها المنقوش.

7 يوليو 2021

اختارت دوقة كورنوال فستانًا زهريًا أبيض وأسود بأكمام بطول ثلاثة أرباع في رحلة إلى ويلز.

15 يونيو 2021

أثناء حضورها في رويال أسكوت، ارتدت ملابس مخططة وقامت بمطابقة القناع به.

10 يونيو 2021

اختارت فستان زهري حريري لحضورها ليلة Royal Ballet.

11 مايو 2021

اختارت كاميلا دوقة كورنوال، إطلالة بيضاء بالكامل عند افتتاح البرلمان البريطاني.

30 مارس 2021

ارتدت كاميلا فستانًا مقلّمًا باللونين الأخضر والأبيض وأقراط ذهبية أثناء زيارة عمال الخطوط الأمامية في صيدلية في ساسكس.

24 مارس 2021



فاجأت دوقة كورنوول الجميع في ثوب أزرق فاتح مع تفصيلات الذهب وخطوط الدانتيل أثناء حضورها حفل استقبال في اليوم الأول من رحلة إلى أثينا في الاحتفال بالذكرى السنوية ال 200 لاستقلال اليونان، واختارت حقيبة ذهبية متلألئة وقناع وجه ذهبي معدني لهذه المناسبة التي استضافها رئيس اليونان.

9 مارس 2021

بدت كاميلا أنيقة في فستان أزرق داكن وأبيض مع ياقة وحذاء أسود أثناء نزهة للقاء المسؤولين المشاركين في إطلاق اللقاح في إنجلترا، ونسقت مع الزي حقيبة شانيل الجلدية السوداء المبطن.

7 ديسمبر 2020

ارتدت معطفًا أزرق مع أساور مطرزة بالزهور وحذاء أسود وقبعة سوداء مزينة بالفراء أثناء حضورها احتفالًا بالذكرى 800 لتأسيس كاتدرائية سالزبوري.



11 نوفمبر 2020



ظهرت كاميلا بإطلالة سوداء بالكامل مع خيوط من اللؤلؤ وقبعة سوداء أثناء الاحتفال بالذكرى المئوية لدفن المحارب المجهول في كنيسة وستمنستر.

28 أكتوبر 2020

ارتدت دوقة كورنوال بدلة باللون السماوي اللون، وأحذية طويلة للركبة، لزيارة المقر الرئيسي لبنك إنجلترا في لندن، وقامت بإقران المظهر بقناع واقي من الأزهار.