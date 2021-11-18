الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد ظهورها بالحجاب في مصر.. أجمل إطلالات كاميلا زوجة الأمير تشارلز

كاميلا زوجة الأمير
كاميلا زوجة الأمير تشارلز

وصل الأمير تشارلز، أمير ويلز ودوقة كورنوال، إلى مصر في المرحلة التالية من جولتهما في الشرق الأوسط التي تستغرق 4 أيام.

ومن المقرر أن يقضي أفراد العائلة المالكة اليوم والنصف التاليين في القاهرة، وسيقومون بزيارة الأهرامات.

أمير ويلز ودوقة كورنوال يلتقيان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر في قصر الاتحادية بالقاهرة
مرت دوقة كورنوال بغطاء رأس أبيض متدفق حافية القدمين عندما انضمت إلى أمير ويلز (في الصورة معًا) في زيارة للجامع الأزهر في القاهرة في اليوم الثالث من جولتها في الشرق الأوسط

وظهرت دوقة كورنوال مرتدية الحجاب الأبيض حافية القدمين عندما انضمت إلى أمير ويلز في زيارة للجامع الأزهر في القاهرة في اليوم الثالث من جولتها في الشرق الأوسط، وبدت أنيقة في بدلتها ذو السروال الأبيض ونعرض لكم فيما يلي أجمل الأزياء التي سبق وشوهدت بها كاميلا: 

الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال يحضرون حفل الافتتاح في سنيد في كارديف

14 أكتوبر 2021

كانت دوقة كورنوال تتماشى مع ديكور المكان حيث ارتدت  فستانًا أحمر بأكمام طويلة وقبعة في ويلز، ورافقت الأمير تشارلز والملكة إليزابيث في افتتاح البرلمان الويلزي.

أمير ويلز ودوقة كورنوال يزوران ديفون وكورنوال في اليوم الثاني

20 يوليو 2021

بدت كاميلا جاهزة لقضاء عطلة صيفية في رحلتها الأخيرة إلى جزر سيلي قبالة ساحل كورنوال، بفستانها المنقوش.

أمير ويلز ودوقة كورنوال يزوران ويلز في اليوم الثالث

7 يوليو 2021

اختارت دوقة كورنوال فستانًا زهريًا أبيض وأسود بأكمام بطول ثلاثة أرباع في رحلة إلى ويلز.

رويال أسكوت 2021

15 يونيو 2021
أثناء حضورها في رويال أسكوت، ارتدت ملابس مخططة وقامت بمطابقة القناع به.

أمير ويلز ودوقة كورنوال يزوران دار الأوبرا الملكية

10 يونيو 2021

اختارت فستان زهري حريري لحضورها ليلة  Royal Ballet.

افتتاح الدولة للبرلمان 2021

11 مايو 2021
اختارت كاميلا دوقة كورنوال، إطلالة بيضاء بالكامل عند افتتاح البرلمان البريطاني.

دوقة كاميلا كورنوال

30 مارس 2021
ارتدت كاميلا فستانًا مقلّمًا باللونين الأخضر والأبيض وأقراط ذهبية أثناء زيارة عمال الخطوط الأمامية في صيدلية في ساسكس.

دوقة كورنوال تزور أثينا

24 مارس 2021
 

فاجأت دوقة كورنوول الجميع في ثوب أزرق فاتح مع تفصيلات الذهب وخطوط الدانتيل أثناء حضورها حفل استقبال في اليوم الأول من رحلة إلى أثينا في الاحتفال بالذكرى السنوية ال 200 لاستقلال اليونان، واختارت حقيبة ذهبية متلألئة وقناع وجه ذهبي معدني لهذه المناسبة التي استضافها رئيس اليونان.

دوقة كورنوال

9 مارس 2021

بدت كاميلا أنيقة في فستان أزرق داكن وأبيض مع ياقة وحذاء أسود أثناء نزهة للقاء المسؤولين المشاركين في إطلاق اللقاح في إنجلترا، ونسقت مع الزي حقيبة شانيل الجلدية السوداء المبطن.

زيارة ملكية لسالزبري

7 ديسمبر 2020
ارتدت معطفًا أزرق مع أساور مطرزة بالزهور وحذاء أسود وقبعة سوداء مزينة بالفراء أثناء حضورها احتفالًا بالذكرى 800 لتأسيس كاتدرائية سالزبوري.

أمير ويلز ودوقة كورنوال يحضران خدمة


11 نوفمبر 2020
 

ظهرت كاميلا بإطلالة سوداء بالكامل مع خيوط من اللؤلؤ وقبعة سوداء أثناء الاحتفال بالذكرى المئوية لدفن المحارب المجهول في كنيسة وستمنستر.

الخدمات المصرفية لفيروسات الصحة الملكية البريطانية

28 أكتوبر 2020
ارتدت دوقة كورنوال بدلة باللون السماوي اللون، وأحذية طويلة للركبة، لزيارة المقر الرئيسي لبنك إنجلترا في لندن، وقامت بإقران المظهر بقناع واقي من الأزهار.

كاميلا زوجة تشارلز زيارة الأمير تشارلز لمصر أفضل إطلالات كاميلا الأمير تشارلز السيسي وتشارلز

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عن الانتخابات الليبية وغيرها

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