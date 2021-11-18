الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تتعلق بالجمهورية الجديدة والأكواد.. قرارت جديدة من المجلس الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن تنظيم العمل الإعلامي والصحفي.

وبحسب بيان، قرر المجلس تشكيل لجنة حول الملكية العامة بشأن المصنفات الفنية، لوضع ضوابط ملكية هذه المصنفات خاصة المصنفات النادرة ذات القيمة والتي تنتهي ملكيتها بمرور 50 عامًا، وكذلك تشكيل لجنة لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلانات الطبية المقترحة من وزارة الصحة وبحثها في ضوء اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقًا للقانون 180 لسنة 2018.
كما أقر المجلس كود ضوابط نشر حوادث الانتحار، وقرر  - أيضًا - تشكيل لجنة لمراجعة الأكواد الإعلامية الخاصة بالطفل والجريمة، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين.

وأعلن المجلس عام 2022 عام الجمهورية الجديدة إعلاميًا، وقرر تشكيل لجنة لوضع محاور تناول وسائل الإعلام والصحف المختلفة لماهية الجمهورية الجديدة وتنمية وعي المواطن بالجمهورية الجديدة وعناصرها المختلفة.

يذكر أنه سبق أن نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مائدة حوار حول الطفل في تماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي لقضايا الطفل.

وكانت مائدة الحوار تهدف إلى العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية في تناول قضايا الطفل وحقوقه وفقًا لتناولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ورفع الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب وقوع أبنائهم في مخالفة القانون ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال.
 

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