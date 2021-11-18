الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأييد إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح وآخرين على قوائم الإرهاب

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين، وأيدت قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

شملت قائمة المتهمين المدرجين في القضية: "عبدالمنعم أبوالفتوح، علاء عبدالفتاح، الحسن خيرت الشاطر، أحمد أبوبركة، محمد الباقر، محمد القصاص، أحمد عبدالهادي، محمود فتحي، أسامة سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبدالفضيل مبروك، محمود أبوطالب، وسلمان حمادة، وعبدالجليل أبازيد".

كما ضمت القائمة: "محمد شحاتة، أحمد سامي، مصطفى حجازي، محمد عمرو، عبدالرازق المليجي، محمد مبروك، أيمن رشاد، حسن البرنس، محمد أبوالسعود، عبده حسونة، أحمد نصر، ومصطفى أشرف".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في 23 نوفمبر 2020 إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح و28 متهمًا آخرين في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بقوائم الإرهابيين، وذلك بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقمى 1 و2 لسنة 2020.

 

 

محكمة النقض عبد المنعم أبو الفتوح نجل الشاطر الباقر قوائم الإرهابيين

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