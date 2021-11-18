نائب محافظ بورسعيد يلتقى ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين للتنسيق بشأن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد بالبورصة المصرية.

كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اليوم، بعقد اجتماعًا تنسيقيًا، مع ممثلي جمعية رجال الأعمال والبورصة المصرية وذلك لمناقشة التنسيقات اللازمة لعقد مؤتمر موسع يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد فى البورصة المصرية، بمشاركة رئيس البورصة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال خلال يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ويهدف المؤتمر إلى توعية المستثمرين والشباب بكيفية التعامل مع البورصة لتسويق وتداول الشركات الاستثمارية، وتشجيع صغار المستثمرين من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من البورصة المصرية.

واستعرض نائب محافظ بورسعيد مع الحضور المشروعات القومية التى شهدتها بورسعيد في الآونة الأخيرة فى المجال الصناعي، لافتًا أن بورسعيد كان لها نصيب كبير من حجم الاستثمارات، مما ساهم في دعم خطة التنمية على أرض المحافظة، وأن قطاع الصناعة والاستثمار يشهد تنمية ودعم كبير من الدولة، بما يجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية.

وناقش نائب المحافظ الإجراءات التنسيقية لعقد المؤتمر، وأكد نائب المحافظ على توفير كافة الدعم لتنفيذ المؤتمر بالشكل الأمثل بما يحقق أهداف المؤتمر، ويساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين خاصة من الشباب، حيث يهدف المؤتمر لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات قيد هذه الشركات في بورصة النيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لها المناخ الاستثماري الملائم.