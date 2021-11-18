وزير الخارجية اليمني يشارك في الدورة الـ17 لفعاليات مؤتمر الأمن الإقليمي

وصل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في الدورة السابعة عشرة لفعاليات مؤتمر الأمن الإقليمي "حوار المنامة" والذي يستمر 3 أيام.

وسيلتقي وزير الخارجية اليمني على هامش الفعالية، عدد من نظرائه والشخصيات السياسية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة اليمنية والاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعتبر مؤتمر حوار المنامة أهم محفل دولي يعقد بصورة دورية في منطقة الشرق الأوسط بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) وذلك لتبادل الآراء والأفكار مع كبار الشخصيات والمسؤولين من دول المنطقة والمختصين الدوليين في شؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن لمناقشة القضايا المعاصرة والمستقبلية المتعلقة بالأمن الاستراتيجي والأمن الاقليمي والدولي، بالإضافة الى عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين القادة المشاركين طيلة فترة انعقاد المؤتمر.