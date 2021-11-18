استدعاء ضحايا أشهر «نشالة» في المرج للاستماع لأقوالهم

أمرت جهات التحقيق بالمرج، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة، استدعاء ضحايا أشهر نشالة بدائرة القسم، للاستماع لأقوالهم ومواجهتهم بالمتهمة.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط إحدى السيدات لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالمرج.

وتبين من التحريات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، أنها حال استقلالها سيارة "أجرة" بدائرة القسم فوجئت بقيام إحدى السيدات بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب مرتكبة الواقعة تم تحديدها وتبين أنها (مقيمة بدائرة القسم ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة السلام أول "لها معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبى "الخطف والنشل"، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبلغ مالى "عملات مختلفة" - 6 هواتف محمولة- 3 ساعات- مشغولات ذهبية) من متحصلات نشاطها الإجرامى وقيامها بإنفاق باقى المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.