الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة مسلحي «داعش» شمالي خانقين في ديالى

داعش العراق
داعش العراق

أعلنت قوات الحشد الشعبي التابعة للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، إطلاق عملية أمنية لتأمين قرى شمالي مدينة خانقين بمحافظة ديالى الواقعة بالقرب من الحدود مع إيران.

وأفادت قوات الحشد ـ في بيان أوردته القناة (العراقية) الإخبارية اليوم - بأن "قوة مشتركة قامت بتنفيذ عملية أمنية لتأمين قرى كريم الداود والزورة بمحاذاة نهر الوند شمال مدينة خانقين في محافظة ديالى ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى هذه القرى"، مؤكدة مواصلة القوات في ملاحقة فلول داعش في كافة أنحاء البلاد.

يأتي ذلك فيما أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل خمسة إرهابيين ينتمون إلى عصابات "داعش" بضربة جوية في محافظة ديالى الواقعة شرق البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

بغداد محافظة ديالي داعش العراق

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