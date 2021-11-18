بدء انتخابات اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

طالب الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب المشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعى 2022/2021، والتى إنطلقت اليوم الخميس 18 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل

وقال رئيس الجامعة، إننا نعيش فى أمان واستقرار، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى بناء جمهورية جديدة أساسها الديمقراطية التى تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم.

"زكي": الانتخابات بالجامعة تسير بالنزاهة والشفافية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الانتخابات بالجامعة تسير بالنزاهة والشفافية فنحن جامعة تحافظ على مكانتها المرموقة وسط الجامعات المصرية، معلناً أن اليوم تدشين انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى كليات الجامعة، لافتا إلى أن منتسبي الجامعة عناصر متعددة ومختلفة تعمل جميعها لأجل الطالب وزيادة وعيه وتنمية مداركه من أجل تقديم خريج متميز قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراته وبناء شخصيته بالأنشطة المتميزة.

كما حرص "زكي" على الإشادة بأسرة طلاب من أجل مصر، على مستوى الجامعات المصرية وأنشطتها المتميزة.

ومن جانبه طالب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الهتاف بإسم مصر، واصفاً طلاب الأسرة بأنهم وجهه مشرفه داخل جامعتنا، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة على الدعم اللا محدود المادى والمعنوى للأنشطة الطلابية وجميع القائمين على تنظيم هذا اللقاء المتميز، مشيراً إلى إن أبناء الاسرة يجمعهم فكر وثقافة لرؤية مستقبلية لمستقبل مصر، مؤكداً أنه لا يوجد أى ترتيب مسبق لإختيار أى مرشح بعينه ونحن إدارة الجامعة معكم خطوه بخطوه، بالتعاون مع المكتب التنفيذى لتنظيم الإنتخابات الطلابية فى ظل إجراءات احترازية مشددة.

من جهته قال الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، إنه خلال عام من الفعاليات والأنشطه الطلابية أظهرت أسرة طلاب من أجل مصر تميزها داخل وخارج الجامعة، وأثبتت تواجد فعال وقوى فى الأنشطة الطلابية، داعياً طلاب الأسرة المشاركة فى هذا العرس لتحقيق تواجد فعال وتقديم خدمات متميزة لزملائهم الطلاب.