أول رد من تضامن الشرقية في واقعة التعدي على شاب من ذوي الإعاقة

فى أول رد له قال عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، عن واقعة التعدي على أحد ذوي الإعاقة، من قِبل مسؤولي التضامن الإجتماعى بوحدة سوادة، التابعة لمركز فاقوس، إنه قد تم تحرير محضر إثبات حالة، يفيد بعدم التعدي على الشاب، من قِبل مسؤلي الوحدة، لافتًا إلى أن والد الشاب قد أقر بما في المحضر ووقع عليه برضاءه.

وأضاف فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" أنه قد تم تشكيل لجنة من مديرية التضامن الإجتماعى، لبحث ملابسات الواقعة، و تم إحالة الواقعة بأكملها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت وقوع خطأ أو تقصير.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه ونظرًا للزحام، ولظروف صحية خاصة بالشاب، فقد تمت محاولة إقصائه عن المكان، وقام بعض الحضور بالتقاط الصور لتظهر كما تبدو، مؤكدًا أن والد الشاب قد أقر فى المحضر بما وقع وعدم التعدي على نجله، وأن ما وقع كان ناتجًا عن ظروف نجله الصحية ومحاولة إبعاده عن الزحام.

وأكد أنه من المقرر أن يتم إصدار بيان تفصيلي بالواقعة، من قبل المستشار الإعلامى لوزارة التضامن الإجتماعي، لسرد تفاصيلها، كما سيجري متابعة التحقيقات بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، لاتخاذ اللازم.