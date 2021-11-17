«الإحصاء»: 57.1% زيادة في الصادرات المصرية لأمريكا خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 57.1%، لتسجل 1.5 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 983.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 561.2 مليون دولار.

وجاءت صادرات ملابس وتوابعها من غير المصنرات في المرتبة الأولى بين صادرات مصر لأمريكا بقيمة 454.9 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 308.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 146 مليون دولار، يليها صادرات ملابس من مصنرات بقيمة 269.6 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 193.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وبلغت صادرات مصر لأمريكا من سجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية 132.8 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 96.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 36.4 مليون دولار، كما بلغت صادرات لدائن ومصنوعاتها 111.7 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021 مقابل 42.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وصادرات زجاج ومصنوعاته 51.3 مليون دولار مقابل 45.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة 6.1 مليون دولار.

تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 17.7 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 50.5 ٪/، حيث بلغـت 3.26 مليار دولار خـلال شهـر أغسطس 2021 مقابل 2.17 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: «عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 66.9 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 44.4 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 35.5 ٪، أسمدة بنسبة 15.1 ٪».



كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.2 ٪ حيث بلغت 6.17 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: «منتجات البترول بنسبة 91.9 ٪، بترول خام بنسبة 30.6%،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 18.6 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6 ٪).