طالب يعيد 20 ألف جنيه إلى صاحبها فى بنى سويف.. والمدرسة تكرمه

كرمت مدرسة بني ماضي الإعدادية بنين، التابعة لإدارة ببا التعليمية جنوب بني سويف، الطالب "عمر سيد طه" بحضور زملائه ومعلمي المدرسة، تقديرًا له على أمانته، عقب قيامه بإعادة مبلغ 20 ألف جنيه لصاحبها كان قد عثر عليها بأحد شوارع القرية.

تفاصيل الواقعة

كان "عمر"، ابن قرية بني ماضي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، عثر على مبلغ 20 ألف جنيه أثناء مروره بأحد شوارع قريته سقطت من أحد المارة فقام باللحاق خلف صاحبها وأعاد إليه أمواله.

ومن جانبهم، أثنى معلمو المدرسة على أمانة الطفل، مشيدين بموقفه كونه أدى الأمانة وإيمانًا بالتربية الأخلاقية الحسنة والتي يجب تسليط الضوء على هذه النماذج في مجتمعنا حتى تكون مثالًا للاحترام.

الكشف عن فيروس سي لطلاب الأول الإعدادي

وفى سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مدير فرع هيئة التأمين الصحي، خطة استعدادات الفرع الخاصة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادى والتي من المقرر انطلاقها الأحد المقبل، وتستهدف أكثر من 70 ألف طالب وطالبة بمختلف المدارس العامة والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ببني سويف.

حيث أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، أن الفرع قد أنهى استعداداته لبدء الحملة خاصة فيما يتعلق بتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة، وتدريب وتجهيز الفرق المشاركة في المبادرة والبالغ عددها 15 فريقًا، لإجراء المسح في 431 مدرسة إعدادي و116معهدًا أزهريًا إعداديًا بإجمالي مستهدف 70 ألفًا و292 طالبًا وطالبة بمدارس ومعاهد الحضر والريف.