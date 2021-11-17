وزير السياحة يتابع الإجراءات التنفيذية للسلامة الصحية

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأربعاء، اجتماعًا موسّعًا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للسلامة الصحية في المنشآت الفندقية، بحضور نائب الوزير لشؤون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للتدريب والمستشارين القانونيين للوزارة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ومسؤولي الجهات المعنية.

خلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة الصحية، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تنظيم دورات تدريبية بالتعاون بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية، لتدريب العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية للتوعية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وتمت الإشارة إلى ضرورة قيام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالاستعانة بشركات دولية متخصصة لمراجعة معايير السلامة الصحية بها بصفة دورية لضمان جودة الخدمات المقدمة بها، حيث تقوم الآن ٥ شركات دولية متخصصة بمُراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية.

علاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة تعيين مراقب جودة في كل منشأة فندقية للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بالاشتراطات الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها؛ حفاظًا على صحة وسلامة النزلاء.