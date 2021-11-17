إزالة 453 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن حملة مكبرة بدمياط

واصلت محافظة دمياط حملات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، في مرحلتها الثالثة التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، جارِ تنفيذ حملات متتالية لإزالة التعديات بكافة المناطق.

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وأضافت "عوض"، أن أجهزة المحافظة تمكنت من إزالة 31 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 13058 مترًا مربعًا تابعة لولاية الموارد المائية والري، وحماية النيل بمركز كفر سعد، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة 453 حالة بمساحة 84648 مترًا مربعًا.

قرى مركز كفر سعد

وكانت أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من قرى مركز كفر سعد لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير 28 قرية بالمركز، حيث رافقها خلالها م. نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير"الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة"، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلو شركات المرافق.

وقد استهل الجولة بزيارة قرية تفتيش ثان تابعت خلالها الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات الحكومية، على مساحة 600 م2، والعمليات الجارية بمشروع إحلال وتجديد مركز شباب القرية، لإقامة مبنى إداري على مساحة 180م وملعب، كما تابعت أيضًا ما يجرى تنفيذه بمشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية متكامل، وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة فى هذا الخصوص وذلك على مساحة 546 مترًا مربعًا.

وبذات القرية، تفقدت محافظ دمياط أعمال إنشاء بيارة للصرف الصحى لخدمة قرية الفؤادية، وكذلك عمليات مد شبكات الغاز، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عشرة أيام، كما اطلعت على موقف تنفيذ مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%.