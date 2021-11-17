دراسة تؤكد.. اضطرابات النوم تزيد من مخاطر الإصابة بكورونا

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم ليسوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالبالغين الآخرين، ومع ذلك إذا أصيبوا، فإنهم معرضون لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب المرض بنسبة 31٪، حسبما كشف بحث جديد.

فحص الباحثون، بموقع "Medical News" ما يقرب من 360 ألف مريض تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا.

يعتبر الحصول على قسط من النوم ليلًا يساعد أجسامنا على استعادة عافيتها وإصلاح نفسها من آثار الإجهاد والتوتر الذي نمر به طوال اليوم.

كما أكد الباحثون، أن النوم الكافي قد يصبح بالنسبة للكثيرين منا، حلمًا بعيد المنال بسبب جدول أعمالنا وأسلوب حياتنا المزدحم، حيث لا يستطيع البعض النوم جيدًا في فترات الليل بسبب اضطرابات النوم مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم.

من جانبها، قالت كبيرة مؤلفة الدراسة رينا ميهرا، مديرة أبحاث اضطرابات النوم، إن الدراسة مهمة لأنها تساعد في تحديد مجموعة أخرى معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت ميهرا إلى أن سبب إصابة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم بإصابة أكثر حدة بفيروس كورونا يظل مجهولًا للأطباء.

انقطاع التنفس أثناء النوم خطر يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

فيما ربط باحثون آخرون انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بعلامات الالتهاب، بما في ذلك ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث يمكن أن يكون لها أيضًا تأثيرات مباشرة على الرئتين.

وأضاف الباحثون، أن مرضى انقطاع النفس الذين استخدموا علاج ضغط المجرى الهوائي، لديهم معدلات إصابة بـ COVID-19 أقل مقارنة بالآخرين.

وأوضح الباحثون، أن نتائج الدراسة تقدم أدلة حول كيفية المضي قدمًا في إدارة عدد كبير من المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ويصابون بعدوى كورونا.