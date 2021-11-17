الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة تؤكد.. اضطرابات النوم تزيد من مخاطر الإصابة بكورونا

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم ليسوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالبالغين الآخرين، ومع ذلك إذا أصيبوا، فإنهم معرضون لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب المرض بنسبة 31٪، حسبما كشف بحث جديد.

فحص الباحثون، بموقع "Medical News" ما يقرب من 360 ألف مريض تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا.

يعتبر الحصول على قسط من النوم ليلًا يساعد أجسامنا على استعادة عافيتها  وإصلاح نفسها من آثار الإجهاد والتوتر الذي نمر به طوال اليوم.

كما أكد الباحثون، أن النوم الكافي قد يصبح بالنسبة للكثيرين منا، حلمًا بعيد المنال بسبب جدول أعمالنا وأسلوب حياتنا المزدحم، حيث لا يستطيع البعض النوم جيدًا في فترات الليل بسبب اضطرابات النوم مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم.

من جانبها، قالت كبيرة مؤلفة الدراسة رينا ميهرا، مديرة أبحاث اضطرابات النوم، إن الدراسة مهمة لأنها تساعد في تحديد مجموعة أخرى معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت ميهرا إلى أن سبب إصابة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم بإصابة أكثر حدة بفيروس كورونا يظل مجهولًا للأطباء.

انقطاع التنفس أثناء النوم خطر يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

فيما ربط باحثون آخرون انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بعلامات الالتهاب، بما في ذلك ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث يمكن أن يكون لها أيضًا تأثيرات مباشرة على الرئتين.

وأضاف الباحثون، أن مرضى انقطاع النفس الذين استخدموا علاج ضغط المجرى الهوائي، لديهم معدلات إصابة بـ COVID-19 أقل مقارنة بالآخرين.

وأوضح الباحثون، أن نتائج الدراسة تقدم أدلة حول كيفية المضي قدمًا في إدارة عدد كبير من المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ويصابون بعدوى كورونا.

فيروس كورونا اضطرابات النوم عدوى كورونا الفيروس التاجي الاصابة بفيروس كورونا COVID إنقطاع التنفس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

اتحاد الكرة يكشف سبب وجود حراسة خاصة لـ«محمد صلاح»

هانى شاكر: «ويجز مثقف وأحفادى بيحبوه.. ومبفهمش بيقول إيه»

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس اليونسكو التنفيذى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات