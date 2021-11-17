ختام ورشة «قانون 182 للتعاقدات الحكومية» بقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات الورشة التدريبية "قانون 182 للتعاقدات الحكومية"، والذي نفذته الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د.منال علام، لسبعة وعشرين متدربًا من العاملين بالهيئة، والتي أقيمت في الفترة من 14 حتى 17 فبراير، بمقر إعداد القادة بمصر الجديدة.

ومن جانبها، هنأت «علام» المشاركين باجتيازهم للورشة، مسلطة الضوء على أن الهدف الرئيسي من الورشة يكمُن فى تعميق الوعي وطرح كل ما هو مفيد في التعاقدات الحكومية في ظل التقدم والتطور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، لرفع كفاءة العنصر البشري.

يذكر أن آخر محاضرات الورشة كانت حول شروط تنفيذ عقود المقاولات والتزامات طرفي التعاقد للمستخلصات في ضوء الاعتمادات المسندية ومعادلات تغير الأسعار التي ألقاها حاضرها دكتور وليد شرف مدير عام إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

الأنشطة الفنية والثقافية

وفي ضوء توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة السويس، إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لنشر الفكر والوعي الصحيح في كافة ربوع مصر، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "تنمية الطفولة المبكرة"حاضرها شيماء عبد الرازق، حيث أوضحت أن مرحلة تنمية الطفولة المبكرة تبدأ في حياة الفرد منذ الولادة وحتى بلوغ سن الثامنة وتعد هذه المرحلة أهم فترة من التطور السريع والحساس، حيث يتم نمو 90% من دماغ الطفل مع بلوغ سن الخامسة، كما تعد الرعاية الجيدة والنوعية خلال هذه الفترة والتي تشمل التغذية الكافية والرعاية الصحية الجيدة والحماية واللعب والتعليم المبكر أمرا حيويا لنمو الأطفال بدنيا لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.