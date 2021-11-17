الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الاثنين.. «عربية النواب» تناقش عدم استكمال الطرق بين الدول العربية

النائب يسرى المغازى
النائب يسرى المغازى

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الإثنين المقبل، برئاسة النائب يسرى المغازى اجتماعين، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير، لوزير النقل والمواصلات، ووزير المالية بشأن عدم استكمال شبكة الطرق التى تربط الدول العربية، لتسهيل حركة التجارة العربية البينية ونقل البضائع والأفراد بين الأقطار العربية.

وأوضحت النائبة فى طلب الإحاطة، أن شبكة الطرق تمهد لاتخاذ خطوات عاجلة نحو رفع القيود الجمركية بين الأقطار العربية، وتحقيق التكامل بينها والوحدة الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبى.

كما تناقش اللجنة أيضًا فى الاجتماع الثانى طلب احاطة من نفس النائبة  الى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بشأن التكامل الزراعى بين الدول العربية، وأثره فى تحقيق الأمن الغذائى  الوطنى، وأوجه الاستفادة من إمكانيات الدول العربية فى تحقيق هذا التكامل، وبخاصة مع اتساع مساحة الوطن العربى، وتنوع مناخه وتمتع بعض الول العربية ببيئة مناسبة للمحاصيل التى يحتاجها الوطن العربى وتوفر المياه الصالحة للزراعة والوفورات المالية لدى العديد من الدول العربية.

لجنة الشئؤن العربية مجلس النواب النائب يسري المغازي طلب الإحاطة النائبة شادية خضير وزير النقل والمواصلات وزير المالية الدول العربية شبكة الطرق

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