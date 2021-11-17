اجتماع عاجل لـ«صحة دمياط» لمواجهة الموجة الرابعة لجائحة كورونا

اجتمع الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مع مديرى العنايات المركزة بمستشفيات العزل واللجنة العلمية بالمديرية وبعض مديرى الادارات الفنية بالمديرية، للوقوف على التحديات التى تواجههم فى مجابهة فيروس كورونا خلال المرحلة الحالية.

حضر اللقاء الدكتور محمد فهيم مدير عام اداره الطب العلاجي بالمديرية والدكتور أشرف العزب مدير أدارة المستشفيات وسوزان الكيكي مدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومديري الإدارات المعنية .

وشدد وكيل وزارة الصحة بدمياط على ضرورة التدريب المستمر للفريق الطبى على البروتوكول الجديد المعتمد لفيروس كورونا من وزارة الصحة والتنبيه على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية طبقا للبروتوكول.

ووجه مديرى العنايات المركزة ومديرى المستشفيات للاستعانة بإخصائى العلاج الطبيعى، وشدد على ضرورة التسجيل الطبى وتفعيل دور الصيدلى الاكلينيكى فى جميع المستشفيات والاستعانة بهم اثناء المرور على المرضى وتوثيق مرورهم فى ملف المريض.



تناول الاجتماع جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة والتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، والتأكيد علي المرور والمتابعة الإشرافيه وتواجد الأطباء وخدمات الطوارئ والاستقبال علي مدار ٢٤ ساعة ومتابعة أقسام العزل وبروتكول العلاج .

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‏وشدد على الاهتمام بالملف الطبي للمرضي ومتابعه مدى رضا المرضي عن الخدمه المقدمه لهم،وتفعيل دور فرق الدعم النفسي لحالات العزل ومقدمي الخدمة الطبية والتأكيد علي متابعة تطبيق مكافحة العدوى والجودة ومعايير السلامة والصحة المهنية

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‏ وأكد ‏الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات للقضاء على قوائم الإنتظار في مجال طب وجراحة العيون بدمياط، حيث تم إجراء ١٨٥ عملية كبيرة ذات مهارة وعدد ٢٩٤ عمليات صغري وتم استقبال ١٥٥٧ مريض بقسم الاستقبال والطوارئ وعدد ٦٨٢٤زمريض بالعيادات الخارجية بالمستشفي وتم حجز عدد ٢٦٠ مريضا بقسم الداخلي حالات عيون عن شهر أكتوبر ٢٠٢١.