آبل تخطط لتمكين مستخدمى أجهزتها من صيانتها بأنفسهم

أعلنت شركة أبل الأمريكية، خططها لتمكين مستخدمي أجهزتها من إجراء صيانتها بأنفسهم، ضمن برنامج أطلقت عليه "خدمة الصيانة الذاتية".

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الشركة تخطط لبيع قطع الغيار الخاصة بأجهزتها والأدوات الخاصة بالصيانة إلى المستخدمين، إلى جانب توفير التعليمات الخاصة بصيانة أجهزتها، مشيرًا إلى أن "أبل" ستطلق البرنامج أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة، ثم يتوسع ليشمل بلدانًا أخرى.

وأوضح أن برنامج الشركة سيمكن المستهلكين من استبدال الشاشات والبطاريات والكاميرات الخاصة بأجهزة "آيفون 12" و"آيفون 13"، مع إمكانية توافر إجراء إصلاحات إضافية في وقت لاحق من العام المقبل.

وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لبيع أكثر من 200 قطعة غيار وأداة مختلفة خاصة بالصيانة، وأنها ستقدم كتيبات إصلاح يمكن للعملاء مراجعتها قبل شراء الأجزاء، موضحة أنه يمكن للعملاء الحصول على مقابل لإعادة الجزء المستخدم بعد الانتهاء من الإصلاح.

وعلى الصعيد التكنولوجي، ذكرت شبكة "سي. إن. بي. سي" الأمريكية أن شركة آبل فقدت عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ووفقًا للشبكة الأمريكية أزاحت ميكروسوفت، عملاق التكنولوجيا، شركة آبل، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة iPhone بنحو 2%.

وتراجعت القيمة السوقية لآبل ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد بما أدى لتفويتها توقعات من وول ستريت.

وحذر رئيس آبل تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم آبل 1.8% ما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم ميكروسوفت عملاق البرمجيات 2.2% لمستوى قياسي مرتفع مسجلًا 331.62 دولار ومنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.