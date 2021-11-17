التحالف الدولي: دورنا في العراق لن يتغير

أكد التحالف الدولي في العراق ، اليوم الأربعاء، أن دور التحالف في العراق لن يتغير بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة ومدير الشؤون العامة في التحالف الدولي، جويل هاربر: “نحن الآن بالفعل نقوم بهذا الدور الى حد كبير، لذلك لن يكون هناك تغيير ديناميكي في الأرقام أو المهمة التي لدينا هنا الآن”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكدت جويل هاربر أن "دور التحالف الدولي في العراق لن يتغير، وسينتقل من العمليات القتالية إلى دور الاستشارة/ التمكين/ المساعدة".