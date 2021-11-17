الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

التحالف الدولي: دورنا في العراق لن يتغير

التحالف الدولي في
التحالف الدولي في العراق

أكد التحالف الدولي في العراق ، اليوم الأربعاء، أن دور التحالف في العراق لن يتغير بالتزامن مع قرب انسحاب القوات القتالية نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة ومدير الشؤون العامة في التحالف الدولي، جويل هاربر: “نحن الآن بالفعل نقوم بهذا الدور الى حد كبير، لذلك لن يكون هناك تغيير ديناميكي في الأرقام أو المهمة التي لدينا هنا الآن”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). 

وأكدت جويل هاربر أن "دور التحالف الدولي في العراق لن يتغير، وسينتقل من العمليات القتالية إلى دور الاستشارة/ التمكين/ المساعدة".

التحالف الدولي في العراق العراق جويل هاربر قائد القيادة المركزية الأمريكية العمليات القتالية

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