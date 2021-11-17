هديل ماجد: "الرئيس السيسى رفع رءوس ذوى الهمم"

بعد مشاركتها فى ملتقى أولادنا

شاركت هديل ماجد الشهيرة بـ"أم كلثوم"، النجمة سميرة سعيد، فى إحياء أجواء "ملتقى أولادنا" في نسخته الخامسة، الذى أقيم خلال حفل افتتاحه في دار الأوبرا المصرية.

حضر افتتاح الملتقى عدد من الوزراء والشخصيات العامة على رأسهم إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقالت هديل في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمد لله على ما وصلت له، ظهوري برفقة سميرة سعيد حلم جديد حققته، وكل هذا بمساعدة والدتي وشقيقتي والرئيس السيسي الذي يولى عناية واهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم".

وتابعت:"الرئيس السيسي رفع رءوس ذوى الاحتياجات الخاصة واهتم بهم، وأصبحوا غير مهمشين في المجتمع".

وقدمت الفنانة سميرة سعيد في ختام الحفل باقة من أجمل أغانيها من بينها أغنية «جهاز تسجيل» والتي قدمتها مع عدد من الشباب من ذوي الاحتياجات، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

وظهرت سميرة في الفقرة الغنائية الأخيرة لحفل الافتتاح، رفقة 4 من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم خلال كلمتها في افتتاح الملتقى: «إن الحب كلمة تحمل الكثير من المعاني التي تبث فينا روح الأمل وتجعل الحياة طاقة نور لمن حولنا وتتضافر تلك الكلمة مع معانٍ كثيرة جميلة نستمدها من أولادنا ذوي القدرات الذين لا يعرفون سوى الصدق والتحدي والعزيمة».