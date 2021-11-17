الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قد تؤدي لسوء تقدير بين أمريكا والصين..

سنغافورة تحذر من التوترات بشأن تايوان

رئيس وزراء سنغافورة
رئيس وزراء سنغافورة

حذر رئيس وزراء سنغافورة، "لي هسين لونج"، من أن التوترات بشأن تايوان قد تؤدي لسوء تقدير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الدولتان من أنشطتهما حول الجزيرة.

وقال "هسين لونج"، في حوارٍ مع رئيس تحرير وكالة "بلومبرج" للأنباء "جون ميكلثويت"، إن أمريكا عززت بصورة كبيرة من التواصل مع تايوان، كما أن الصين تزيد من اختبارها للدفاعات الجوية للجزيرة.

وأضاف أنه على الرغم من أن الحرب لن تندلع "بين ليلة وضحاها" فإن "الوضع غير مستقر"، كما أن مخاطر سوء التقدير حقيقية.

وتأتي تصريحات "هسين لونج"، بعد فترة قصيرة من اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني "شي جين بينج"، أول قمة مباشرة بينهما، حيث اتفقا على استمرار التشاور بشأن مجموعة من القضايا، حتى في ظل استمرار الاختلاف بشأن قضايا مثل تايوان.

تايوان أمريكا رئيس وزراء سنغافورة الصين جو بايدن

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