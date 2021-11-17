علوم الفيوم تحصد المركز الأول في مسابقة «العباقرة»

اختتمت فعاليات مسابقة دوري العباقرة الموسم الخامس، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، اليوم الأربعاء، بقاعة سعد نصار، تحت رعاية محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف محمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

وأعلنت لجنة التحكيم والتي تضم الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور بيومي طاحون، الأستاذ بكلية دار العلوم المساعد، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، النتيجة النهائية، والتي انتهت بحصول كلية الهندسة على 5 درجات بالمركز الثالث، وكلية الصيدلة على 15 درجة بالمركز الثاني، وحصدت كلية العلوم المركز الأول بواقع 16 درجة.

وكان قد تفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددًا من كليات ومراكز جامعة الفيوم.

حيث شهد جانبًا من اختبارات الحاسب الألى التمهيدية لطلاب الدبلومة الخاصة بكلية التربية، بحضور الدكتور محمد عبد التواب أبو النور، القائم بأعمال عميد كلية التربية، والقائم بأعمال وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومصطفى حفيضة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وآمال جمعة، وكلية الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام أبو الهدى، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس.

مركز اللغات والترجمة

وفي ذات السياق، تفقد «أبو الغار» مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتور أمل إبراهيم، مدير المركز، وتابع إجراءات التسجيل في الدورات التدريبية بالمركز، وإجراء الاختبارات، واطمأن على حسن سير العمل.

كما تابع أعمال التجهيزات النهائية السابقة لافتتاح منفذ بيع السلع والمنتجات الحيوانية والنباتية، بحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بالمنفذ استعدادًا لافتتاحه.

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