الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدرسة أمريكية تجبر طلابها على عدم ارتداء الحذاء والمشي حفاة

المشي حفاه
المشي حفاه

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه سيتم تشجيع طلاب أحد المدارس الابتدائية في الولايات المتحدة الأمريكية على السير عبر البوابات حفاة القدمين بموجب سياسة غريبة اعتبارًا من العام المقبل.
وقالت مدرسة إنجلوود الابتدائية، الواقعة في شمال شرق بيرث، إن السير حافي القدمين يساعد الأطفال على تحسين وضعيتهم، وتنمية الوعي الحسي، وتقوية أقدامهم وأجسادهم.
وأوضحت الصحيفة أن المدرسة مصممة على المضي قدمًا في المشروع ، وهي مصرة على أنه سيكون مفيدًا على العديد من المستويات، رغم نفي الخبراء هذه المزاعم على أنها ليس لديها دليل يدعمها.
وتفيد النشرة الإخبارية للمدرسة: "نعتقد أن الأطفال بحاجة إلى فرص لاستكشاف البيئات الداخلية والخارجية بدون أحذية".
وتابعت: "المشي حافي القدمين مفيد للأطفال لأنه يغذي ويقوي ويعزز خفة الحركة في نمو أقدام الطفل وكاحليه ورجليه وركبتيه وفخذيه".
من جانبها، قالت نائبة مدير المدرسة جو هارت إنه تم اختيار إنجلوود بعناية كجزء من مشروع التعلم الملهم الرائد في وزارة التعليم في واشنطن في السنوات الأولى.
وتابعت انه اعتبارًا من عام 2022، ستسمح المدرسة للطلاب من روضة الأطفال حتى السنة الثانية بترك أحذيتهم في المنزل.
ودعا جريفين لونجلي، الرئيس التنفيذي لشركة ناتشر بلاي، إلى السماح للطلاب الأصغر سنًا بالذهاب إلى المدرسة حافي القدمين، وحث المزيد من المدارس على أن تحذو حذوها.
وقال: "إنهم يخرجون من القواعد والصرامة المعتادة في المدرسة ، ويتم دعوتهم ليكونوا مبدعين".
وتابع: "يتعلق الأمر باختيار تقدير رفاهية الأطفال على نطاق أوسع."
بينما قال بيرك هوجو، رئيس قسم طب وجراحة القدم بجامعة واشنطن، إنه لا يوجد دليل على أنه يحسن مشية الأطفال أو تنسيقهم أو توازنهم.
وتابع: "إذا كانوا في بيئة آمنة، فلن يؤذهم ذلك بالتأكيد، وربما يمنحهم القليل من الحرية، لكن لا يوجد دليل معقول يُظهر الفوائد التي تعود عليهم من ارتداء أحذية مناسبة بشكل جيد".

مدرسة طلاب ابتدائية رفاهية واشنطن قدمين حذاء

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