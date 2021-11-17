الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثمان صاحب سوبر ماركت فى السلام

انتهى فريق من الأطباء الطب الشرعى، من تشريح جثمان صاحب سوبر ماركت لقى مصرعه مذبوحا داخل محله بمدينة السلام بالقاهرة، بعد فحصها ومناظرتها، وذلك لإعداد تقرير الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

كما قام الأطباء الشرعيون بفحص الجثة ظاهريا وتصويرها فوتوغرافيا، ثم إعداد الصفة التشريحية للمتوفين للحصول على العينات لتحليلها كيمائيا لبيان سبب الوفاة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الضحية وباشرت التحقيق مع المتهم بعد ضبطه، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم السلام بلاغا من الأهالي بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، يفيد بعثورهم على جثة صاحب سوبر ماركت مذبوحا داخل المحل ملكه، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وأشارت التحريات إلى أن الجريمة بدافع السرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة.