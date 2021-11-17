كم مرة تغيبت فيها الملكة إليزابيث عن أداء المراسم الرسمية؟

أعلن قصر العائلة المالكة أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لن تحضر مراسم إحياء "يوم الذكرى" لإصابتها بالتواء في الظهر في بيان "تشعر جلالتها بخيبة الأمل لأنها ستفوتها" المراسم، بينما كانت قد قضت أول ليلة لها في المستشفى منذ ثماني سنوات الشهر الماضي بعد النصيحة الطبية للراحة ، لذا هل ستغيب الملكة عن اليوبيل البلاتيني عطلة نهاية الأسبوع؟.

قالت الخبيرة الملكية جيني بوند لـ"بي بي سي"، إنه يتم فحص الخطط عن كثب: "كل شخص في القصر الآن سيجري حساباته بعناية شديدة، وربما يعيدون حساب ما يمكن فعله بالضبط لليوبيل البلاتيني.. يجب أن تكون الأولوية بوضوح لصحة وسلامة الملكة.. أعتقد أن ما نراه الآن هو انتقال تدريجي للمسؤولية من الملكة إلى الأمير تشارلز والأمير وليام وأعضاء كبار آخرين في العائلة المالكة.

تعتقد الخبيرة أن الاحتفال سيتم في المساكن الملكية الرسمية بما في ذلك قصر باكنجهام وقلعة وندسور وقصر هوليرود هاوس، على الرغم من عدم وجود أي ذكر لكيفية مشاركة الملكة نفسها، حيث شوهدت الملكة مؤخرًا وهي تستخدم عصا للمشي لأول مرة منذ 17 عامًا.

والمهم أيضًا أن نلاحظ أن عطلة نهاية الأسبوع ستمتد من 2 يونيو إلى 5 يونيو 2022 - ما يقرب من سبعة أشهر - وبالتالي فإن الملكة لديها متسع من الوقت للتعافي وقد تستأنف الجدول الزمني الكامل في العام الجديد.

تغيبت الملكة أيضا عن الظهور في المجمع العام للكنيسة وهي المرة الأولى التي تغيب فيها الملكة، فهي الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا، وتقليديا تستضيف حفل استقبال السلك الدبلوماسي السنوي البراق في ديسمبر لأكثر من 1000 ضيف، لكن لم يتم التأكد بعد ما إذا كان هذا يحدث.

وفقًا لموقع “HELLO MAGAZINE” كانت تسجل الملكة مسبقًا بث يوم عيد الميلاد في ديسمبر، وعادة ما تستضيف مأدبة غداء قبل عيد الميلاد لعائلتها في الأسبوع الذي يسبق 25 ديسمبر، ثم تغادر عادة إلى ساندرينجهام وعادة ما يتم تصويرها عند وصولها إلى محطة سكة حديد كينجز لين بالقطار، فهل ستقوم الملكة بذلك بالتزامن مع اليوبيل البلاتيني لها؟.

كانت آخر نزهة علنية لصاحبة الجلالة في 19 أكتوبر عندما استضافت حفل استقبال لقادة الأعمال العالميين في وندسور، ولم يتم التخطيط لأي ارتباطات عامة كبيرة للملكة.

