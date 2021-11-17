قصة زواجها من محسن سرحان غريبة.. حكاية 3 رجال في حياة سميحة أيوب

تصدرت الفنانة الكبيرة سيدة المسرح العربي “سميحة أيوب” تريند محرك البحث العالمي “جوجل”، بعد ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة مساء أمس.

وفي هذا التقرير يستعرض الدستور رجال في حياة الفنانة سميحة أيوب.

محسن سرحان:

تزوجت الفنانة سميحة أيوب من الفنان محسن سرحان على الرغم من معارضة الأهل وفارق السن الكبير بينهما، وأنجبت منه ابنها الأكبر محمد الذي توفى خلال دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية.

قصة زواجهما كانت غريبة ففي البداية كان يرغب شقيقه الفنان شكري سرحان الزواج منها، ولكنها رفضت فطلب منه أن يراقبها خلال عملهما معا في أحد الأفلام ويفاتحها في موضوع زواجهما ولكن حدث أن وقع محسن سرحان في حبها وهي أيضا على الرغم من أنها كانت تخشاه في بداية لقائهما بسبب انتقاده لها وطلب منه مفاتحتها فتزوجها هو، كما أنها كانت تخشى التقرب منه في موقع التصوير، خاصة أنه انتقدها بشدة في بداية معرفتهما.

وقالت خلال أحد اللقاءات التلفزيونية: "خلال كواليس تصوير الفيلم وكنت ما أزال فتاة صغيرة كانت الفتيات معجبات بشدة بمحسن سرحان وتحدث مشاجرات فيما بينهن عشانه، وأنا لما كان ييجي يكلمني كنت مكشرة ومبردش عليه فقال لي انتي مسترجلة وهتبقى زي أمينة رزق وكنت أشعر بسخافة أسلوبه في الكلام، وجاء يوم تعرضت لأزمة صحية فجاء لزيارتي ضمن فريق عمل الفيلم، وبدأت منذ ذلك اليوم أركز مع تصرفاته حتى طلب مني الزواج ووافقت"،اهلى موافقوش بسبب فارق السن بس اتجوزنا وبعدين اتغير لما ضمنى وكرهني في الرجالة كان يشعر بالغيرة من اليوم الأول".

محمود مرسي:

وقالت سميحة أيوب إنها التقت بالفنان محمود مرسى لأول مرة أثناء عمله بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت سمعت من قبل عنه عندما استقال من هيئة الإذاعة البريطانية بسبب العدوان الثلاثى على مصر وأعجبت بموقفه وتمنت أن تراه، ولكن عندما التقته لم تكن تعرف أنه ذات الشخص الذى أعجبت به.

قالت خلال لقائها: "أحساسينا كأنها كانت على ميعاد، قعدنا واتكلمنا واستأذنت انى اروح لاقيته بيقول لي: "أنا عارف إنك مش بتركبي رجالة في عربيتك لكن هل ممكن تاخديني لأول تاكسي"، قلت له وأنا فرحانة طبعا أنت تشرف العربية، وخرجنا وساد صمت ثقيل، قطعه بقوله: "تعرفي أنا معجب بيكي جدا"، فرددت عليه بسرعة القذيفة: "وأنا كمان معجبة بيك"، فاندهش لصراحتي لأنه عارف أن النساء المصريات مبيقولوش حاجة عن مشاعرهم ولما سالته عرفت منين ان مبركبش حد عربيتي قالى انتي عارفة أغنية أم كلثوم ولما أشوف حد يحبك يحلالي أجيب سيرتك وياه"، ووصلتني الرسالة.

وعرض عليها الزواج في اليوم التالي تزوجا وأنجبا ابنهما الوحيد علاء ولكن مع الوقت بدأت الخلافات الزوجية واتفقا على الطلاق فى هدوء، ولم يتزوج قبلها أو بعدها، فكانت الزوجة الوحيدة فى حياته.

سعد الدين وهبة:

قالت عنه في اللقاء: وهبة أعجب بيا وأنا على خشبة المسرح، وقتها كنت انفصلت عن الفنان محمود مرسي، كنا شغالين في مسرحية السبنسة بعد الانتهاء من العرض في اليوم الأول طلب سعدالدين وهبة والمخرج سعد أردش أن نتعشى في الحسين، وتانى يوم لعرض المسرحية أدانى جريدة الجمهورية التي كانت تكتب يوميًا عن النجاح الساحق للمسرحية، وطلب مني أن اروح معه في عربيته لمحطة مصر عشان نشتري الجريدة ليفاجئني وقالى عايز اتجوزك قولتله أنا عندي عقدة من الجواز وطلبت منه أن يبعد فكرة الجواز عن تفكيره نهائيًا.

وكان رفضها بسبب ان ميتهمهاش محمود مرسي أنها كانت على علاقة سابقة به واستكملت قائلة: "انا قررت اتحدى الجميع واتصلت فورًا بسعد وقلت له تعالى دلوقتي علشان تتجوزني هتلاقيني بعد ساعة مستنياك قدام بيتي.

وتتابع: "اتفقنا اننا منخلفش هو كان مخلف بنتين وانا كان عندى محمد وعلاء، وركزنا في العمل الفنى وقدمنا في هذه الفترة أعظم المسرحيات، وهو أعظم رجل التقيت به فى حياتي".