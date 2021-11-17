الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في منطقة المرج

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط طرفى مشاجرة مسلحة اندلعت في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء  المستخدمة في تعدي كلا الطرفين على الآخر وترويع المواطنين الآمنين.

تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس مصاب بطلق ناري بالجسم، وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالجسم، على إثر إدعاء مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطرف الأول أسفل سكن الطرف الثاني لزيارة أحد أقاربه حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته، مما أثار حفيظة الثاني فقام بإحضار فرد خرطوش من الشقة سكنه، وقام بإطلاق عيار نارى تجاه الطرف الأول محدثًا إصابته، أمكن ضبط طرفي المشاجرة.

واعترفا بارتكاب الواقعة، كما أضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام كما تم بإرشاد الطرف الثاني ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، طلقة فارغة من ذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة مشاجرة بالأسلحة النارية المستشفيات قسم شرطة عين شمس طلق ناري مشادة كلامية

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