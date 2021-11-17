الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المحكمة العليا بالإمارات تثمن جهود مصر تجاه الاتحاد العربي للقضاء الإداري

المحكمة العليا بالإمارات
المحكمة العليا بالإمارات

ثمَّن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، محمد حمد البادي، جهود مصر تجاه الاتحاد.

وجه الشكر إلى مصر رئیسًا وحكومةً وشعبًا، وإلى جميع المشاركين في ورشة العمل الخامسة التي عقدها رؤساء المحاكم العلیا والمجالس بالاتحاد العربي للقضاء الإداري، على الجهود الكبيرة التي كان لها الأثر الكبير في النتائج التي تم التوصل إليها، وعلى ما بذلوه ويبذلونه مـن جهـد للإعداد والتحضير للاجتماعات.

ووفقًَا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، فقد جاء ذلك خلال كلمة الإمارات في ورشة العمل التي عقدت عبر تقنیة الاتصال المرئي ، بعنوان " دور القضاء الإداري في حمایة البیئة " وبمشاركة مصر.

وقال البادي، إن الإمارات تولي أولویة قصوى للإدارة المسؤولة للموارد الطبیعیة وحمایة البیئة، ونتيجة لهذه الجهود فقد حظيت الإمارات باختيارها لاستضافة المؤتمر العالمي للأمم المتحدة للمناخ للدورة رقم /28/ لعام 2023.

وتناولت الكلمة المحاور الرئيسية لحماية البيئة ودور القضاء الإداري في تفعيل هذه الحماية، فضلًا عن أنه تم تناول الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا والمجالس بالاتحاد العربي للقضاء الإداري من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية المعروضة في جدول الاجتماع والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستخلصة من التجارب المختلفة التي خاضتها الدول العربية والأوربية في سبيل حماية البيئة.

ابوظبى المحكمة العليا بالإمارات الإمارات الاتحاد العربي الاتحاد العربي للقضاء الإداري

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