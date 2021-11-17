ميركل: الوضع الوبائي في ألمانيا مأساوي بسبب «كورونا»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في ألمانيا مأساوي، مشيرة إلى أنه لم يفت الأوان بعد على اتخاذ ألمانيا حقنة التطعيم الأولى.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5.129.950، بعد تسجيل 52826 إصابة جديدة، في ارتفاع يومي قياسي جديد.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 98274 بعد تسجيل 294 وفاة جديدة.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في ألمانيا مأساوي، مضيفة أنه لم يفت الأوان بعد على اتخاذ ألمانيا حقنة التطعيم الأولى.

وكانت أظهرت أرقام الصحة العامة في ألمانيا، أمس الاول الاثنين، ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوياته منذ بداية الجائحة، في الوقت الذي تعتزم فيه الأحزاب الثلاثة التي تجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة توسيع نطاق إجراءات مواجهة الفيروس.

وأظهرت أرقام معهد روبرت كوخ، أمس، أن معدل الإصابة في سبعة أيام، الذي يقيس عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف خلال الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 303 من 289 في اليوم السابق. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 97715 بعد تسجيل 43 وفاة جديدة.

وقال روبرت هابيك زعيم «حزب الخضر»، قبل عرض خطط الأحزاب الثلاثة على البرلمان، الخميس، إن الأحزاب تجري محادثات لتشكيل خطة ائتلافية لتشديد الإجراءات الرامية لمواجهة انتشار الموجة الجديدة من الإصابات. وحث مسؤولو الصحة في ثلاث ولايات ألمانية الأحزاب الثلاثة، يوم السبت، على تمديد سلطة الولايات في تنفيذ تدابير أكثر صرامة مثل فرض إغلاقات عامة أو غلق المدارس.