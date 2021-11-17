«الفاو»: 6 منظمات تطلب مكافحة مضادات الآفات في القارة السمراء

دعا قادة 6 منظمات إقليمية في إفريقيا إلى حوكمة أقوى لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك عشية الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات (18-24 نوفمبر.

وقالت منظمة الفاو في بيان اليوم إلى أن ذلك يؤدي إلى ظهور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات في إفريقيا، حيث تفقد الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات حساسيتها إزاء تأثير الأدوية المضادة للميكروبات، إلى تعقيد إدارة العديد من الأمراض المعدية، ويهدد صحة الحيوان وسلامته، وإنتاج الغذاء والأمن الغذائي والسلامة الغذائية.

أوضحت المنظمة أن ذلك يتطلب معالجة مقاومة مضادات الميكروبات نهجاً شاملاً ومتعدد القطاعات، ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات في إفريقيا إلى تشجيع أفضل الممارسات بين عامة الناس، والعاملين في مجال الصحة، والمزارعين، والمتخصصين في صحة الحيوان، وصانعي السياسات لمنع ظهور الأمراض المقاومة للأدوية وانتشارها بين البشر والحيوانات.

أشارت إلى أن ذلك تصادف مع الذكرى السنوية الثانية لعقد الشراكة الاستثنائية التي جمعت بين ست منظمات إقليمية في سعيها إلى مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في إفريقيا، بما في ذلك الشركاء الثلاثة: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الافريقي - المكتب الإفريقي للموارد الحيوانية.

وتشمل الفعاليات المقرر عقدها في إفريقيا خلال الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات 2021 ما يلي:

عقد اجتماع رفيع المستوى يوم الخميس 18 نوفمبر، وتجري خلاله ثلاث حلقات نقاش مع ممثلي المنظمات الإقليمية ووزراء صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، ستصدر المنظمات الإقليمية الست بياناً يدعو إلى تعزيز إدارة مقاومة مضادات الميكروبات في إفريقيا وتجدد فيه التزامها بمعالجة هذه القضية عن طريق التعاون المشترك.

كذلك تشمل عقد سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة حول القضايا الرئيسية، وهي اللوائح التنظيمية والتشريعات اللازمة لإدارة مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات، وتم تنفيذ وتمويل خطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات.

وفي يوم 23 نوفمبر تعقد الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، ودور منظمات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أما يوم 24 نوفمبر فتم اعتماد نهج "الصحة الواحدة" وآليات تنسيق متعددة القطاعات لمقاومة مضادات الميكروبات.