الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفاو»: 6 منظمات تطلب مكافحة مضادات الآفات في القارة السمراء

الفاو
الفاو

دعا قادة 6 منظمات إقليمية في إفريقيا إلى حوكمة أقوى لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك عشية الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات (18-24 نوفمبر.

وقالت منظمة الفاو في بيان اليوم  إلى أن ذلك يؤدي إلى ظهور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات في إفريقيا، حيث تفقد الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات حساسيتها إزاء تأثير الأدوية المضادة للميكروبات، إلى تعقيد إدارة العديد من الأمراض المعدية، ويهدد صحة الحيوان وسلامته، وإنتاج الغذاء والأمن الغذائي والسلامة الغذائية.

أوضحت المنظمة أن ذلك يتطلب معالجة مقاومة مضادات الميكروبات نهجاً شاملاً ومتعدد القطاعات، ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات في إفريقيا إلى تشجيع أفضل الممارسات بين عامة الناس، والعاملين في مجال الصحة، والمزارعين، والمتخصصين في صحة الحيوان، وصانعي السياسات لمنع ظهور الأمراض المقاومة للأدوية وانتشارها بين البشر والحيوانات.

أشارت إلى أن ذلك تصادف مع الذكرى السنوية الثانية لعقد الشراكة الاستثنائية التي جمعت بين ست منظمات إقليمية في سعيها إلى مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في إفريقيا، بما في ذلك الشركاء الثلاثة: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الافريقي - المكتب الإفريقي للموارد الحيوانية.

وتشمل الفعاليات المقرر عقدها في إفريقيا خلال الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات 2021 ما يلي:

عقد اجتماع رفيع المستوى يوم الخميس 18 نوفمبر، وتجري خلاله ثلاث حلقات نقاش مع ممثلي المنظمات الإقليمية ووزراء صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، ستصدر المنظمات الإقليمية الست بياناً يدعو إلى تعزيز إدارة مقاومة مضادات الميكروبات في إفريقيا وتجدد فيه التزامها بمعالجة هذه القضية عن طريق التعاون المشترك.

كذلك تشمل عقد سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة حول القضايا الرئيسية، وهي اللوائح التنظيمية والتشريعات اللازمة لإدارة مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات، وتم تنفيذ وتمويل خطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات.

وفي يوم 23 نوفمبر تعقد الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، ودور منظمات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أما يوم 24 نوفمبر فتم اعتماد نهج "الصحة الواحدة" وآليات تنسيق متعددة القطاعات لمقاومة مضادات الميكروبات.

الفاو 6منظمات تطلب مكافحة مضادات الآفات القارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

«مدبولي»: منع أي مواطن من دخول المنشآت الحكومية دون تلقيح بداية ديسمبر

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

الإسكندرية تتأهب لـ«المكنسة».. أمطار لـ4 أيام

«الإفتاء» عن تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا: حرام شرعًا وصاحبها كذاب

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامه محمد زكي يكتب: فعامله الشارع بنقيض قصده

وجيه أمين عبدالعزيز

كيف تحمي حسابك البنكي قبل "البكاء" على الرصيد المسحوب؟!

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان