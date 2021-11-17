الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أجندة الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه

اجتماع وزراء العرب
اجتماع وزراء العرب

تنعقد الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، غدا الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة دولة الكويت، لمناقشة عدد من البنود بما يخص تحديات المياه للمنطقة.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه أربعة وعشرون بنداً، أبرزها: الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، حيث سيتم عرض تقرير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية للإستراتيجية وكذلك تقارير بعض الدول حول تنفيذها للخطة التنفيذية للإستراتيجية، كما سيتم تقديم عرض حول تحديث الاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030) بعد إدخال ملاحظات الدول العربية عليها، ومن المتوقع أن يتم إعتمادها في هذه الدورة ومن ثم رفعها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية.

كما سيناقش الاجتماع، المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية، المبادرة الإقليمية لندرة المياه، مبادرة الترابط في مواجهة مخاطر المناخ، أوراق السياسات وبرامج التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية، تقرير الوضع المائي في البلدان العربية، المبادرة الإقليمية حول الامن المائي للجميع.

أما البند الخاص بمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه فسيتم عرض تقرير الاسكوا "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية" عن متابعة تنفيذ الخطة، وكذلك تقرير حول الأنشطة المنجزة من قبل الفاو في إطار مشروع "تنفيذ أجندة 2030 المتعلقة بكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، بالاضافة إلى تقرير الجمعية العربية لمرافق المياه حول تنفيذ الخطة في الدول العربية، وعرض المجلس العربي للمياه والشبكة العربية للبيئة والتنمية حول نفس الموضوع.

أما بخصوص التعاون في استغلال الموارد المائية المشتركة فسيتم تقديم عرض من الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه حول اجتماع اللجنة المصغرة لمناقشة البنود الخلافية من مسودة المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية لاستغلال الموارد المائية المشتركة.

كما ستتطرق الدورة الى موضوع الترابط بين المياه والزراعة وكذلك مشروع الترابط بين الماء والغذاء والطاقة عن مدى التنفيذ الحاصل في المشروعين، وسيتم استعراض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المشتركة العربية للمياه والزراعة التي سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري المشترك الذي سيتم عقده لاحقاً.

كما أن موضوع المؤتمر العربي للمياه سيناقش بالتفصيل الإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الرابع للمياه وموضوعه "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والسلام" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الجامعة العربية المجلس الوزاري العربي ازمة ندرة المياه التنمية المستدامة جامعة الدول العربية

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وائل لطفي

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