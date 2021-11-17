الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«تضامن النواب»: مصر سبقت وكالات أممية فى حصول الأطفال على وجبة صحية

النائب / حسن المير
النائب / حسن المير

وجه المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته وتكليفاته الواضحة والحاسمة بتوفير وجبات صحية على أعلى مستوى لأطفالنا بالمدارس.

وقال "المير" فى بيان اليوم، إن هذه المبادرة الرئاسية جعلت مصر تسبق الإعلان المشترك الذى التزمت خمس وكالات أممية والخاص بدعم "تحالف الوجبات المدرسية" وهو تجمّع يضم أكثر من 60 دولة بقيادة فرنسا وفنلندا، وتتمثل رؤية التحالف في منح كل طفل محتاج فرصة الحصول على وجبة مغذية في المدرسة بحلول عام 2030 موضحاً أن وكالات الأمم المتحدة الخمس- وهي منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو- أعلنت دعمها القوي للتحالف الدولي الذي يهدف إلى تحسين التغذية والصحة والتعليم بشكل سريع بالنسبة للأطفال في سن المدرسة في جميع أنحاء العالم.

وقال المهندس حسن المير إن ما تضمنه اعلان وكالات الأمم المتحدة الخمس يتماشى تماماً مع برامج الصحة والتغذية المدرسية التى أعلنت عنها مصر باعتبار الوجبات المدرسية تدخلات فعّالة لدعم نمو وتطور أطفال المدارس وأن بإمكان هذه البرامج المساعدة في مكافحة فقر الأطفال والجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله وأن الوجبات المدرسية تجذب الأطفال إلى المدرسة وتدعم تعلّم الأطفال وصحتهم ورفاههم على المدى الطويل.

المهندس حسن المير مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية الامم المتحدة

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