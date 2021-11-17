تطورات جديدة فى أزمة الطفلة «مريم» بسفاجا

قال اللواء ياسر، رئيس مدينة سفاجا، إن وحدة حماية الطفل بسفاجا تمكنت، خلال الأيام الماضية، من إنهاء الأوراق الرسمية لطفلة حديثة الولادة مجهولة النسب تركتها والدتها بمستشفي سفاجا المركزي، دون مستندات، بهدف إيداع الطفلة في أحد دور الرعاية الصحية الأولية، حتى يمكن تسليمها لأحد دور الأيتام أو أسرة بديلة.

ولفت رئيس مدينة سفاجا، إلى أن وحدة حماية الطفل تحركت بشكل سريع بمجرد وصول بلاغ بالعثور على الطفلة، وتم التنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية لسرعة استخراج الأوراق الرسمية للطفلة.

ولفت إلى إيداع الطفلة في حضانة بمستشفى سفاجا، وتم استخراج شهادة ميلاد عن طريق أسماء وهمية للأب والأم موضوعة مسبقًا من مديرية التضامن مع مكتب الصحة، ووفق رقم قومي خاص بمجهولى النسب.

ونوه بأن وحدة حماية الطفل وفرت كل أوجه الدعم للطفلة، لافتًا إلى أن عمليات التبني تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة، والتي تتابع أيضًا الطفل مع الذين يتكفلون برعايته وتبنيه.

وأشاد رئيس مدينة سفاجا بأهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

ووجه رئيس المدينة الشكر والتقدير لدور النيابة العامة في تسهيل الإجراءات الرسمية للأطفال مجهولي النسب، مؤكدًا أن دور وحدة حماية الطفولة بالمدينة هو الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية "مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال" من خلال العمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.

من جانبها أكدت علا الشاذلي، مسئول وحدة حماية الطفل أنه يتم العمل طبقا لقانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وطبقا لنص الماده ٢٣ ‪ ‪ للائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث تمت التوصية بإيداع الطفل بدار رعاية الأمومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة بالسويس.