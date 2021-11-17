بمشاركة 105 طالب.. مكتبة الإسكندرية تنظِّم حملة «حماة الطبيعة»

نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل" جولة ببعض المحميات الطبيعية الموجودة بالمحافظات تحت عنوان: "حملة حماة الطبيعة"، وذلك على هامش الاحتفال بيوم البيئة للعام الرابع عشر على التوالي والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021.

استهدفت الحملة الطلاب من سن 8 إلى 14 سنة في ثلاث محافظات مختلفة وهم: القاهرة، أسيوط، والأقصر.

بدأت الحملة بمحافظة القاهرة بإجمالي 105 طالب من الصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وكذلك الصفين الأول والثاني الإعدادي؛ وتم التنسيق مع قصر الأميرة خديجة بحلوان، وبيت السناري بحي السيدة زينب التابعين لمكتبة الإسكندرية، ومع مديريات التربية والتعليم في كل محافظة.

وقام فريق مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية بتقديم محاضرة عن علم الجيولوجيا، وورش عمل عن الصخور الرسوبية بمحمية وادي دجلة بالمعادي، ومحمية الغابات المتحجرة بالتجمع الخامس، ثم انطلقت الحملة إلى محمية قبة الحسنة على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي.

وفي أسيوط قام الفريق بتقديم عرض علمي للطلاب داخل نطاق محمية وادي الأسيوطي، بالإضافة إلى محاضرة تعريفية عن المحمية وطبيعتها والحفريات المتواجدة بها وبعض الحيوانات والطيور المُنقرضة التي كانت تعيش فيها، ثم انتهت الجولة بزيارة محمية الدبابية بمحافظة الأقصر.

وفي ختام جولة "حملة حماة الطبيعة" نُظِّمت احتفالية يوم البيئة بمكتبة الإسكندرية، والتي تعد من أهم الأنشطة التي تنظمها المكتبة كل عام لإرساء المبادئ البيئية الصحيحة لدى صغار السن مما يساعد على جعلهم مواطنون أفضل في المستقبل، يعملون على جعل العالم مكان أفضل للحياة للأجيال القادمة.

وتختتم مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المسابقة الثالثة عشر للخط العربي لطلاب مدارس الإسكندرية، بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وتم إطلاق اسم الراحل محمد رطيل فنان وأستاذ الخط العربي بالإسكندرية على تلك الدورة؛ تكريمًا له ولعطاءه الفني والإنساني في إخراج أجيال تهتم بالخط العربي وتراث الفنون الإسلامية، بجانب كونه المؤسس لفكرة المسابقة من الأساس.

تقام المسابقة على مدار ثلاثة أيام، حيث بدأت يوم الإثنين 15 نوفمبر للمرحلة الابتدائية، وتقام يوم الثلاثاء 16 نوفمبر للمرحلة الإعدادية، ويوم الأربعاء 17 نوفمبر للمرحلة الثانوية، بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وتعلن نتائج المسابقة في احتفالية يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021.